У БЛОКАДИ ЈЕ 21.000 ПРЕДУЗЕЋА Дуг црногорских компанија премашио 1,5 милијарди евра
11.09.2025. 22:55 22:58
Дуг црногорских компанија достигао је крајем августа вредност од милијарду и по евра, а међу 20 фирми највећи дуг бележи подгоричка компанија Export-Import Бараћ у износи већим од 190 милиона евра.
Нешто мање, али ипак милионске дугове, имају Цијевна комерц, Атлас Група, Дуван Комерц Мојковац, као и Вектра Бока, преноси РТЦГ.
Према подацима Централне банке Црне Горе у блокади је 21.000 предузећа.
Статистика показује и да је у блокади 2.200 предузећа више него пре пет година, као и да се износ дуга црногорских компанија дуплирао.