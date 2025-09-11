few clouds
У БЛОКАДИ ЈЕ 21.000 ПРЕДУЗЕЋА Дуг црногорских компанија премашио 1,5 милијарди евра

11.09.2025. 22:55 22:58
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
d
Фото: Pixabay.com

Дуг црногорских компанија достигао је крајем августа вредност од милијарду и по евра, а међу 20 фирми највећи дуг бележи подгоричка компанија Export-Import Бараћ у износи већим од 190 милиона евра.

Нешто мање, али ипак милионске дугове, имају Цијевна комерц, Атлас Група, Дуван Комерц Мојковац, као и Вектра Бока, преноси РТЦГ.

Према подацима Централне банке Црне Горе у блокади је 21.000 предузећа.

Статистика показује и да је у блокади 2.200 предузећа више него пре пет година, као и да се износ дуга црногорских компанија дуплирао.

 

црна гора компаније дуговања блокада
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
