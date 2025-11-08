ОБЛАЧНО, КИША, ВЕТАР Ево какво време нас очекује ДАНАС
БЕОГРАД: У Србији ће данас бити претежно облачно, местимично са кишом и ветром слабим и умереним, у доњем Подунављу и у планинским пределима повремено и јаким источним и југоисточни, увече у слабљењу и скретању на западни и југозападни, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ).
Најнижа температура кретаће се од три до девет степени, а највиша од девет до 14, док се увече очекује постепени престанак падавина.
И у Београду ће бити облачно, повремено са кишом, са ветром слабим и умереним, источним и југоисточним, увече у слабљењу и скретању на западни и југозападни.
Температура ће и у главном граду бити без већег колебања - од осам до 10 степени, а увече се очекује престанак падавина.
Према изгледима времена у Србији за наредних седам дана, до 15. новембра, у недељу и понедељак биће претежно облачно, повремено са кишом.
У уторак се очекује делимично разведравање, а сасвим слаба киша могућа је још понегде на истоку и југу.
Од среде ће бити суво са сунчаним периодима, а према крају периода и мало топлије.