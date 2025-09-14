ОЧЕКУЈЕ НАС НЕСТАБИЛНО ВРЕМЕ Спремите се за пљускове, грмљавину и јак олујни ветар
Данас ће на територији Србије бити нестабилно време са кишом и пљусковима са грмљавином, који ће после подне бити израженији, са већом количином падавина за кратак временски период, локалном појавом града, јаким и олујним ветром у зони најинтензивнијих грмљавинских процеса, упозорава Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ).
РХМЗ истиче да ће за конкретне локације бити издата хитна упозорења један до два часа унапред.
Према прогнози РХМЗ, пролазно наоблачење са северозапада са кишом и пљусковима са грмљавином које ће ујутро и пре подне захватити северне, западне и југозападне крајеве до краја дана ће се проширити и на целу Србију.
Израженији пљускови се очекују после подне и увече када је могућа и већа количина падавина за кратак временски период, као и локална појава града.
У кошавском подручју у првом делу дана дуваће умерен и јак југоисточни ветар, на југу Баната и у доњем Подунављу и са ударима олујне јачине.
Ветар ће после подне бити у слабљењу и у скретању на северозападни, осим у области најинтензивнијих грмљавинских процеса где може бити јак и олујни.
Најнижа температура биће од 12 до 20 степени, а највиша од 23 на северозападу до 30 степени на југоистоку Србије.
У Београду се очекује ујутру и преподне суво време уз постепено наоблачење и умерен и јак југоисточни ветар.
После подне уследиће киша и пљускови са грмљавином, који у појединим деловима града могу бити израженији.
Ветар ће после подне бити у слабљењу и скретању на северозападни.
Најнижа температура биће од 16 до 20 степени, а највиша око 26.
Следеће седмице очекује се претежно сунчано уз променљиву облачност, а краткотрајне падавине очекују се још само у понедељак ујутру и пре подне на истоку и југу, а у уторак и среду на северу Србије.