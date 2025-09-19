clear sky
ОД 5 ДО 29 СТЕПЕНИ У ЈЕДНОМ ДАНУ Драматичан метео-преокрет

19.09.2025. 07:23 07:26
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Коментари (0)
а
Фото: Pixabay.com

Данас ће након хладног јутра, током дана бити претежно сунчано и топлије време према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода (РХМЗ).

Дуваће слаб до умерен, западни и северозападни ветар.

Најнижа температура боиће од 5 до 14 степени, а највиша дневна од 25 до 29. 

У Београду ће након хладног јутра, током дана бити претежно сунчано и топлије време.

Дуваће слаб западни и северозападни ветар. 

Очекује се да ће најнижа температура бити од 8 до 14 степени, а највиша дневна око 28. 

Идућих седам дана биће претежно сунчано време, ујутру свеже, док ће дневна температура бити у постепеном порасту, па се за викенд и почетком наредне седмице поново очекују вредности око и мало изнад 30 степени.

У недељу и понедељак у кошавском подручју дуваће умерен југоисточни ветар, на југу Баната умерен и јак.

(k1info.rs)

Метео временска прогноза
Вести Друштво
