ОД 5 ДО 29 СТЕПЕНИ У ЈЕДНОМ ДАНУ Драматичан метео-преокрет
Данас ће након хладног јутра, током дана бити претежно сунчано и топлије време према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода (РХМЗ).
Дуваће слаб до умерен, западни и северозападни ветар.
Најнижа температура боиће од 5 до 14 степени, а највиша дневна од 25 до 29.
У Београду ће након хладног јутра, током дана бити претежно сунчано и топлије време.
Дуваће слаб западни и северозападни ветар.
Очекује се да ће најнижа температура бити од 8 до 14 степени, а највиша дневна око 28.
Идућих седам дана биће претежно сунчано време, ујутру свеже, док ће дневна температура бити у постепеном порасту, па се за викенд и почетком наредне седмице поново очекују вредности око и мало изнад 30 степени.
У недељу и понедељак у кошавском подручју дуваће умерен југоисточни ветар, на југу Баната умерен и јак.