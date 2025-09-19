ГАСТРОНОМСКИ ДИЈАМАНТ
ОВАЈ ПЛОД ЗЛАТА ВРЕДАН РАСТЕ НА БАЛКАНУ Килограм иде и до 5.000 евра ПОЧИЊЕ ТРАЖЕЊЕ ПЛОДОВА
Амерички The New York Times уврстио је Истру међу најпривлачније европске регије за јесење гастрономске фестивале, са посебним нагласком на сезону белог тартуфа.
Аутор чланка, Алекс Кревар, познат као добар познавалац Хрватске и Истре, припремио је прилог уз подршку Туристичке заједнице Истарске жупаније, која му је помогла у прикупљању информација и одабиру занимљивих догађаја.
Лист описује Истру као полуострво богате пољопривредне и кулинарске традиције, у којем се од краја августа до децембра одржавају бројни фестивали посвећени маслиновом уљу, сиру, пршути, вину и морским плодовима. Ипак, највећу пажњу привлаче ретки и изузетно цењени бели тартуфи који се проналазе у шумама уз реку Мирну и на тржишту достижу високе цене.
Међу најважнијим јесењим гастро догађајима NYT издваја бициклистичку манифестацију НОВА Ероица Истриа Truffle Тоур (21. септембра на северозападу Истре), затим Фестивал терана и тартуфа у Мотовуну (18. и 19. октобра), као и Бузетски фестивал тартуфа (8. и 9. новембра). Посебно се истичу Зиганте Truffle Days у Ливадама, који трају пет викенда и окупљају међународне заљубљенике у тартуфе кроз дегустације, аукције, радионице и вођене туре.
Зиганте наглашава дубоку укорењеност тартуфа у локалну културу и идентитет, уз поруку да се “окусом тартуфа куша Истра”. Тиме се Истра додатно позиционира као аутентична и престижна гастрономска дестинација која привлачи глобалну публику у потрази за врхунским јесењим доживљајем.
Важност овакве промоције истакао је и Денис Ивошевић, директор Туристичке заједнице Истарске жупаније:
„Истакнути чланци о Истри у овако значајним медијима изузетно су важни, јер Туристичка заједница Истарске жупаније заједно са локалним заједницама и хотелијерима улаже значајне напоре у промоцију на тржиште САД-а, као једном од најпросперитетнијих тржишта на свету.“
Истра је притом “preferred партнер” престижних удружења као што су Виртуосо, Маритз и СИТЕ – главни играчи у сегменту премиум туризма, како у одмору, тако и у МИЦЕ туризму. ПР активности у оваквим медијима додатно јачају имиџ Истре на америчком тржишту, закључује Ивошевић.
Тартуфи – златни ресурс Истре
Тартуфи су једне од најцењенијих светских деликатеса. У Хрватској расту у више подручја – Истри, Горском котару, Славонији и појединим деловима Далмације – али је Истра далеко најпознатија када је реч о тартуфима, посебно о црним и белим врстама. Њихово проналажење могуће је захваљујући посебно обученим псима који препознају специфичан мирис ових подземних гљива.
Хрватска се може похвалити и рекордом из 1999. године, када је у Истри пронађен бели тартуф тежак 1,31 килограм. Овај примерак прославио је Ђанкарла Зигантеа и његову кују Дајану. Лов на тартуфе доноси огромну зараду, па сезонска добит може да достигне и до 30.000 евра.
Бели тартуф је највреднији и може да кошта и неколико хиљада евра по килограму, док црни тартуф вреди око 50 евра по килограму. Примера ради, пре две године је цена истарског белог тартуфа била 4.600–5.000 евра за килограм прве класе, док је друга класа коштала око 3.000 евра.
Сезона белог тартуфа у Истри траје од септембра до децембра. Иако је овогодишња берба била погођена топлотним таласом, Истра и даље остаје препознатљива по врхунским гљивама које оплемењују тестенине, рижота и јела с јајима. Тартуфи расту у симбиози са дрвећем попут кестена, храста, беле тополе и лешника, а њихова природна станишта чувају се у тајности.
Осим што су драгуљ врхунске гастрономије, тартуфи су и важан адут туристичке промоције Истре. Догађаји који повезују тартуфе са винима и мотовунским атракцијама потврђују да је Истра јединствена дестинација за љубитеље фине хране и аутентичних доживљаја.