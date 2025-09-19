СПЦ И ВЕРНИЦИ СЛАВЕ СВЕТОГ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА И СВЕТОГ МУЧЕНИКА ЕВДОКСИЈА На данашњи дан дешавају се чуда
Српска православна црква и верници данас прослављају спомен на чудо Светог архангела Михаила, као и Светог мученика Евдоксију.
Спомен чудеса светог архангела Михаила
У Фригији је било једно место звано Хони (погружење) недалеко од Јерапоља; и у том месту био је извор воде чудотворне. Када је апостол св. Јован Богослов са Филипом проповедао Јеванђеље у Јерапољу, он је погледао на оно место и прорекао, да ће се на том месту отворити извор чудотворне воде, од које ће многи добити исцељење, и да ће то место посетити велики архистратиг божји Михаил.
Ускоро се испунило ово пророчанство, отворио се извор воде, који се прочуо на све стране због своје чудесне силе. Неки незнабожац у Лаодикији имао је нему ћерку, и због тога је био у великој жалости. Али у сну му се јавио Архангел Михаил, и упутио га да води ћерку своју на тај извор, па ће оздравити. Отац је одмах послушао, одвео ћерку и затекао на тој води много народа, који је дошао да тражи спасења себи од разних мука. То су били све хришћани. Тада је тај човек упитао, како треба искати исцелење, а хришћани су му рекли: „у име Оца и Сина и Светога Духа треба молити Архангела Михаила“. Човек се онај тако и помолио и ћерку напојио оном водом, и девојка је почела да говори. Тада се онај незнабожац крстио заједно са ћерком и целим домом својим, и саградио код извора цркву у име Архангела Михаила.
Касније се на том месту настанио један дечак, по имену Архип, и подвизавао се ту тврдим подвигом поста и молитве. Незнабошци су му чинили многе пакости, јер им није био по вољи, што од хришћанске светиње толика сила исходи и народ многи к себи привлачи. Па у злоби својој навратили су оближњу реку, да потопи и цркву и извор. Али по молитви Архиповој јавио се св. Архангел и отворио у стени крај цркве једну расулину, у коју се погрузи навраћена река. Тако се спасило оно место, и назвало се Хони – погружење – јер се река погружи у отворену провалију. Св. Архип подвизавао се ту до 70. године своје и упокојио се мирно у Господу.
Постоји још једно чудо које се и данас препричава - једна породица је након дугогодишњег чекања добила наследника који је био глувонем, и поред тога, заостајао је у развоју. Сви су им саветовали да га се одрекну, али су родитељи решили да се одселе из родног града и скрасили се у сеоцету у близини Минска. У близини кућице био је поток у који је, приликом шетње са оцем, дечак упао.
Отац га је брзо извукао, а дете је заплакало. Отац је био згранут и брзо га одвео до жене, да се и она увери у чудо. Родитељи су детету дали име Михаил, у част архангела, верујући да ће му тиме обезбедити његову заштиту. Касније су сазнали да се тај поток зове Михаиловим у част архангела Михаила.
По црквеном предању, анђео Михаило је први ступио у борбу са злим духом и то име по црквеном тумачењу означава "оног који је као Бог".
На грчком језику реч "архи" значи главни/први, а "ангелос" значи весник, анђео. Архангел Михаило је предводник војске анђела која је учествовала у стварању света и бранила човечанство од палих анђела.
На овај дан, верује народ, обавезно треба молити за излечење, али и опростити грехе свим неверницима и тада ће им се остварити највећа жеља - они и њихови највољенији биће здрави.
Тропар (глас 4):
Војсковођо небеских војски, непрестано те молимо ми недостојни, да нас твојим молитвама заштитиш као заклоном крила твоје непропадљиве славе. Чувај нас који падамо на колена и усрдно вапијемо: Избави нас од беда као поглавар вишњих сила.
Свети мученик Евдоксије
Био је војвода у римској војсци. Пострадао за Христа у време Диоклецијана. Суђени и мучени од началника Милетинског у Јерменији. Са њим су пострадалие и његови пријатељи: Зинон и Макарије, и још 1104 војника, које је Евдоксије обратио у хришћанство.
По смрти јавио се својој жени. И његова жена, Василиса, одржала је веру Христову до смрти и упокојила се мирно.