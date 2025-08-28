broken clouds
ОД ЈУТАРЊЕ СВЕЖИНЕ ДО ПАКЛЕНИХ 36 СТЕПЕНИ Уз кошаву орканске снаге ДАН ЗА ОПРЕЗ У ЦЕЛОЈ СРБИЈИ

28.08.2025. 07:25 07:33
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Фото: pixabay.com/ Freepik.com/ dnevnik.rs

У Србијиу четвртак јутро ведро, у јужним и централним пределим веома свеже, а у кошавском подручју осетно топлије.

Током дана сунчано и тропски топло. 

Дуваће умерен до појачан југоисточни ветар, у кошавском подручју веома јак, у Подунављу и Поморављу са олујним ударима од 80 км/х.

Јутарња температура од 6 на југу Србије до 20 степени у кошавском подручју, максимална дневна од 32 до 36 степени.

У Београду у четвртак сунчано и тропски топло. Дуваће умерен до јак југоисточни ветар. Јутарња температура 20 степени, максимална дневна 34°Ц. 

(Telegraf.rs)

Метео временска прогноза
Вести Друштво
