ОД ЈУТАРЊЕ СВЕЖИНЕ ДО ПАКЛЕНИХ 36 СТЕПЕНИ Уз кошаву орканске снаге ДАН ЗА ОПРЕЗ У ЦЕЛОЈ СРБИЈИ
28.08.2025. 07:25 07:33
У Србијиу четвртак јутро ведро, у јужним и централним пределим веома свеже, а у кошавском подручју осетно топлије.
Током дана сунчано и тропски топло.
Дуваће умерен до појачан југоисточни ветар, у кошавском подручју веома јак, у Подунављу и Поморављу са олујним ударима од 80 км/х.
Јутарња температура од 6 на југу Србије до 20 степени у кошавском подручју, максимална дневна од 32 до 36 степени.
У Београду у четвртак сунчано и тропски топло. Дуваће умерен до јак југоисточни ветар. Јутарња температура 20 степени, максимална дневна 34°Ц.