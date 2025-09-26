ОГЛАСИО СЕ АМСС, ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ВОЗАЧЕ! Мокри коловози УПОЗОРЕЊЕ на ову појаву
На наплатним станицама такође нису пријављена задржавања, саопштено је из АМСС.
Према подацима Управе граничне полиције, јутрос у 5.15 часова на путничким терминалима наших граничних прелаза нема задржавања, док се на излазу из земље на Сремској Рачи теретњаци задржавају око сат времена.
Ауто-мото савез Србије (AMSS) саопштава да на осталим прелазима нема дужих чекања за све категорије возила.
Стање на путевима
Према информацијама „Путева Србије“, ни на наплатним рампама тренутно нема задржавања.
Ипак, повремена киша и мокри коловози могу успорити саобраћај и изазвати застоје, упозоравају из АМСС. На деоницама које пролазе кроз усеке и поред камених косина возачима се скреће пажња на повећан ризик од одрона.
Петком поподне очекује се појачан интензитет саобраћаја, па се спорија вожња може јавити и на местима где су у току радови.