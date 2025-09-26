ШВАЈЦАРЦИ ДРУГИ НАЈБОГАТИЈИ НАРОД СВЕТА По глави становника имају 269.000 евра ЗНАТЕ ЛИ КО ЈЕ НА ПРВОМ МЕСТУ?
БЕРН: Швајцарска је и даље друга у свету по богатству по глави становника које у овој земљи износи скоро 269.000 евра, показао је најновији Глобални извештај о богатству осигуравајуће куће Алијанц за 2024. годину.
На првом месту су грађани Сједињених Америчких Држава који у просеку поседују 311.000 евра по глави становника, преноси портал Свисинфо.
За разлику од Сједињених Америчких Држава, где су две трећине раста произашле из раста вредности акција, чак 84 одсто швајцарског раста долази од додатне штедње.
Специфичност швајцарског модела је снажна оријентација на осигурање – 41 одсто штедње усмерава се у осигуравајуће производе, док банковни депозити чине тек 15 одсто. Поред тога, већина улагања у хартије од вредности везана је за инвестиционе фондове, посебно ЕТФ.
У Швајцарској су бруто финансијска средства домаћинстава прошле године порасла за 4,2 одсто међугодишње, што је знатно изнад раста из 2023. године који је износио 2,6 одсто.
Највећи допринос дошао је од хартија од вредности, док су осигурање, пензиони фондови и депозити расли умереније. Када се од укупне имовине одузме дуг, нето финансијска средства су порасла за 5,3 одсто.
Глобална популација је постала богатија прошле године, пошто је укупна финансијска имовина у свету порасла за 8,7 одсто на 269 билиона евра. Тиме је надмашен раст из претходне године који је износио осам одсто, додаје швајцарски портал.