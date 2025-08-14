light rain
ОГЛАСИО СЕ ДИРЕКТОР ВБА: У Новом Саду нападнути припадници ВС, седморо повређено

14.08.2025. 09:34 09:39
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Фото: TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

БЕОГРАД: Директор Војнобезбедносне агенције (ВБА) генерал-потпуковник Ђуро Јованић изјавио је данас да су синоћ у Новом Саду нападнути припадници Војке Србије и да је повређено седам припадника војске од којих четворо има теже повреде.

Јованић је на конференцији у Генералштабу, поводом синоћњих дешавања у Новом Саду рекао да су нападнути припадници из одреда Војне полиције специјалне намене ''Кобре'' који су извршавали своје редовне задатке и обавезу обезбеђења одређеног лица.

Како је рекао, дошло је до напада на припаднике војске од стране непознатих лица, физичком снагом, разним палицама, бакљама, пиротехничким средствима.

Фото: TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Према његовим речима, припадници ВС су групи непознатих лица, нападача у више наврата издали упозорење да су овлашћена лица и припадници Војске Србије, али нападачи нису хтели да одстану.

''Они су наставили са својим нападима. припадници војске су пружали исључиво пасиван отпор балистичком заштитом'', рекао је Јованић.

Фото: TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Истакао је да је пуцано у ваздух и да је процењено да то није урађено да би животи припадника војске били угрожени. 

"Поступак припадника Војске био је апсолутно у складу са правилима и прописима, а процењујемо да то није урађено да би животи припадника Војске били угрожени. Спречено је угрожавање живота припадника ВС. Да се није тако поступило, последице по животе припадника војске Србије биле би далеко теже и озбиљније", рекао је Јованић.

