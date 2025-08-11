ОН ЈЕ ЗАШТИТНИК СВИХ КОЈИ НЕПРАВЕДНО СТРАДАЈУ ЗБОГ СВОЈИХ УВЕРЕЊА Данас се слави свети мученик Калиник
У понедељак, 11. августа по грегоријанском, односно 29. јула по јулијанском календару, Српска православна црква и њени верници обележавају празник посвећен Светом мученику Калинику - светитељу који се у православном народу поштује као заштитник свих који неправедно страдају због својих уверења.
Овај дан у литургијском календару носи снажну симболику. Верници се светом Калинику моле за снагу, правду и излаз из тешких животних ситуација - нарочито онда када се осећају несхваћено, нападнуто или доведено у моралну дилему. Обичај налаже да они који су у невољи данас запале свећу у цркви и изговоре молитву овом светитељу, тражећи помоћ и духовну снагу да истрају у правди.
Ко је био Свети Калиник?
Свети мученик Калиник рођен је у области Киликија (данашња јужна Турска), а од раног детињства васпитаван је у хришћанској вери. Када је одрастао, оставио је све иза себе и посветио живот проповедању јеванђеља широм тадашњег Римског царства.
Његова мисија довела га је до Анкире, данашње Анкаре, где га је ухватио пагански кнез Сакердон. Од њега је тражено да се одрекне своје вере и поклони идолима, али Калиник је остао непоколебљив. Његове речи пре него што је поднео мучење остале су забележене:
- Мени је свака мука за Бога мога тако добродошла као гладноме хлеб.
Мучеништво и чудо на путу
Кнез Сакердон наредио је да Калинику буду обути гвоздени опанци с ексерима. Иако мучен и понижаван, Калиник није одступио од вере. Његово стрпљење и снага оставили су дубок утисак на народ - многи су тада примили хришћанство.
На путу ка Гангри (данашњи град Џанкири), догодило се чудо. Када су војници који су га спроводили ожеднели, Калиник се помолио Господу, и из камена је потекла вода. Након доласка у Гангру, одведен је пред ужарену пећ. После кратке молитве, сам је ушао у огањ, изговоривши:
- Благодарим ти, Оче небесни, што си ме учинио достојним овог часа, у који за Твоје име свето умирем.
Према хришћанском предању, након што је ватра утихнула, његово тело је остало нетакнуто - спаљено није било, иако је дух напустио овоземаљски свет.
Свети Калиник страдао је око 250. године нове ере, а његова жртва остаје симбол храбрости, вере и правде.
Шта значи данашњи дан за вернике?
Верује се да се Свети Калиник посебно моли у данима када се појединац осећа нападнутим, несхваћеним или када трпи неправду због својих ставова и начела. Онима који су у моралној дилеми, животној невољи, породичној кризи или осећају духовну празнину саветује се да сутра оду до цркве, запале свећу и у тишини се обрате овом светитељу.
Стари обичај каже да се у молитви светом Калинику не траже материјалне ствари, већ духовна снага, јасноћа и истрајност у правди.
Свети Калиник нас подсећа да истинска снага лежи у вери, доследности и духовној истрајности. Без обзира на околности и притиске, човек остаје узвишен онолико колико је спреман да остане веран себи и вредностима које не продаје ни за какву цену.