ОПАСНОСТ НА ПУТЕВИМА Магла отежава вожњу ТЕРЕТЊАЦИ НА ГРАНИЦИ ЗАГЛАВЉЕНИ САТИМА
У јутарњим часовима магла може да отежава вожњу, пре свега у котлинама али и на деоницама поред река, док ће током дана повољне временске прилике вожњу чинити лакшом и пријатнијом, наводи AMSS.
"Успореније се пролази деоницама на којима је због радова измењен режим одвијања саобраћаја. У градовима је појачан интензитет саобраћаја па је потребно више стрпљења а посебан опрез возачима се саветује у зонама школа", саопштио је AMSS.
На наплатним станицама на ауто-путевима, према последњим информацијама добијеним од ЈП "Путеви Србије", нема задржавања возила. Према последњим информацијама Управе граничне Полиције Републике Србије на (ПМВ) путничким терминалима граничних прелаза на излазу и улази из Србије нема задржавања возила.
На теретним терминалима (ТМВ), на излазу из Србије, возила се задржавају до четири сата. На граничном прелазу Батровци, теретњаци чекају до 240 минута, Шиду 180, и на Сремској Рачи и Келебији до 120 минута. На осталим граничним прелазима нема дужих задржавања за све категорије возила.