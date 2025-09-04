ОПРЕЗ! МИСТЕРИОЗНИ ВИРУС БРЗО СЕ ШИРИ СРБИЈОМ Ево како да правилно реагујете код првих симптома
Повратком са одмора и враћањем у школске клупе, повећао се број особа заражених стомачним вирусом. Осим срчаних болесника који су најугроженији, од вируса нису поштеђени ни они најмлађи.
Повратак у школе и на посао доводи до већих гужви, чешћег контакта, али и лакшег преноса зараза. Стомачни вирус је први који куца на врата сваког септембра.
Најчешћи симптоми укључују мучнину, повраћање, дијареју малаксалост и повишену температуру.
- Када дође до мучнине не треба узимати ништа да се спречи, већ треба дозволити да се избаци та храна са токсинима, да што мање токсина оде у црева и онда ћемо имати мањих проблема са грчевим, а и са дијарејом. Међутим, многи направе грешку па узимају разне лекове и онда сузбијају повраћање, тако да се пролонгира мучнина без повраћања и онда долази до великих болова у стомаку - објаснила је за Курир телевизију др Бисерка Обрадовић, лекар опште праксе.
Стручњаци кажу да не би требало уносити превише течности, већ да је једна супена кашику на петнаест минута сасвим довољна.
- Није довољно само да се унесе течност, већ је важно да то буде течност која садржи електролите. У апотеци има доста таквих препарата и дијета. Некад родитељи из најбољих намера навале, па деци дају већу количину хране, да, то је тачно, али то не важи у овим ситуацијима - каже педијатар др Саша Милићевић.
Уравнотежену исхрану, како истичу, треба примењивати и два дана по проласку вируса, а потом постепено убацивати остале намирница у исхрану.