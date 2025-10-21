УЖАС КОД БАРАЈЕВА Младић (21) испао из аута и на месту погинуо ТЕЛО НАЂЕНО НАСРЕД ПУТА
21.10.2025. 07:34 07:41
Коментари (0)
Младић Андрија М. (21) настрадао је ноћас два сата након поноћи у страшниј незгоди у Лисовићу код Барајева, сазнаје "Telegraf.rs".
Сведоци су његово тело нашли насред пута, а кола у каналу.
Незванично сазнајемо, Андрија је, највероватније, изгубио контролу над аутомобилом "рено". У једном тренутку возило се неколико пута преврнуло, а младић је испао из њега.
Од силнине завршило је у каналу поред пута.
Андрија је задобио језиве повреде и лекари Хитне помоћи могли су само да констатују смрт.
О незгоди је обавештено надлежно тужилаштво које је наредило обдукцију тела.