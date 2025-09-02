ОТВОРЕН КОНКУРС ЗА ДЕВЕТУ СЕЗОНУ ПРОГРАМА ПРАКСЕ ЗА МЛАДЕ „NIS CALLING“ Пријави се и направи прве каријерне кораке у НИС-у
Компанија НИС расписала је конкурс за девету сезону програма праксе за младе – „NIS Calling“, који полазницима пружа прилику да прве професионалне кораке начине у динамичном и подстицајном пословном окружењу.
Програм је намењен студентима треће и четврте године основних студија, као и мастер студентима факултета: Рударско-геолошки, Економски, Технолошко-металуршки, Машински, Технолошки, Технички, Грађевински, Електротехнички, Хемијски, Математички, Природно-математички, Факултет техничких наука, Факултет организационих наука и осталих факултета сличних усмерења. Пријаве за програм трају до 15. септембра, а сви заинтересовани се за програм могу пријавити на сајту НИС-а.
Током година, „NIS Calling“ се афирмисао као један од најатрактивнијих програма праксе у нашој земљи, нудећи посебне бенефите – флексибилан распоред, усклађен са обавезама на факултету, подршку ментора и могућност запослења у НИС-у након истека програма. Плаћена пракса траје укупно 640 сати које је могуће распоредити у оквиру пет месеци, што омогућава лако усклађивање са факултетским и приватним обавезама. Полазници програма уче и развијају се уз подршку ментора, добијајући континуиране повратне информације и смернице за даље професионално усмерење. Поред практичног рада, учесници имају прилику да похађају различите радионице посвећене професионалном развоју, тимбилдинзима и волонтерским активностима.
У претходних осам сезона кроз програм је прошло 265 студената, а многи од њих данас су чланови НИС-овог тима који броји више од 13.500 запослених.