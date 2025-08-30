ОВДЕ ВЕЋ ПАДА КИША, КАД ЋЕ КОД ВАС? Ево шта кажу метеоролози: ФРОНТ ИДЕ У ОВОМ ПРАВЦУ
У Босни и Херцеговини, Црној Гори, Хрватској и Словенији тренутно преовладава претежно мирно време, али се у западној и централној Европи назиру немири у атмосфери: фронтални системи са високим ризиком за поплаве и грмљавинске непогоде крећу ка Балкану. РХМЗ и регионални метеоролошки центри прате кретање тих фронтова који би до Србије требало да стигну током следећа 24 сата.
У околини Бачке Паланке већ пада слаба киша, уз жуто упозорење РХМЗ-а за олују и обилне падавине, на снази до поноћи. Очекује се да ће киша потрајати и у вечерњим сатима, мада ће се интензитет смањити.
Време је претежно ведро, али је после подне могуће наоблачење с повременим пљусковима. У ноћи и раним јутарњим сатима очекују се повремене падавине, у складу са упозорењем за регион Бачке.
Нови Сад и Бачка регија
На основу генералних упозорења за Бачку, јаке локалне падавине и грмљавина могу да погоде и Нови Сад. Очекује се да фронт стигне током данашњег поподнева и да се настави до вечерњих сати, уз грмљавинске пљускове који могу бити интензивни и локално изражени.
У главном граду сада пада јака киша, уз најављено грмљавинско невреме током поподнева. Жуто упозорење важи до поноћи, док се у ноћи очекује наставак нестабилности. Сутрашње јутро доноси претежно облачно време с повременим пљусковима.
Централна Србија
Иако за ову регију немамо конкретан временски wидгет, генерална прогноза РХМЗ-а предвиђа да кишни фронт буде изражен током данашњег поподнева и вечери, а да нестабилности трају и у ноћи. Сутра се очекује постепени пад ризика од падавина и разведравање.
Долазак фронта
Централни и јужни делови Србије требало би да осете прве ударе фронта током данашњег поподнева и вечери. Бачка и Београд већ бележе падавине, које ће трајати до вечерњих сати. Суботица и Бачка Паланка добијају их током вечерњег дела дана, а Нови Сад је у зони значајног невремена данас. Сутра, 31. августа, јутро доноси још освежење и пљускове пре него што се време стабилизује.