ПАТРИЈАРХ ПОРФИРИЈЕ У БОГОСЛОВИЈИ СЛУЖИО ЛИТУРГИЈУ ПОВОДОМ ПОЧЕТКА ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ Призив, позив и служба Господу
БЕОГРАД: Патријарх Порфирије је служио данас свету архијерејску Литургију у капели Богословије Светог Саве у Београду, саопштила је Српска православна црква (СПЦ).
Том приликом Патријарх поручио је да је звање богослова једно од најузвишенијих јер у себи садржи не само стицање знања, већ и позив на живот у Христу и сведочење Јеванђеља.
Он је посебно нагласио да бити богослов, а онда и свештеник, није само професија или занимање, већ призив, позив и служба ГосподУ.
''Драги професори, сви који радите у Богословији, на било који начин доприносите да она истински живи пуним плућима, драги родитељи и изнад свега драга децо која носите једно од најлепших имена које може носити неко ко се васпитава, ко се образује, ко иде у школу – богослови. Велика реч, испуњена огромним суштинским садржајем, јер богослов у себи садржи две речи које су најбитније и најважније за духовни живот, за наше спасење, то је реч Бог и то је реч слово", поручио је, између осталог српски патријарх.
Како је истакао, нема узвишенијег звања од звања богослова, нити има узвишеније службе од службе коју имају богослови.
"Зато се данас сви радујемо што смо на почетку школске године и што сте се, сигуран сам, уморили од одмора који је дуго трајао. Старији ђаци, ви сте једва чекали да се вратите у богословију и да се онда замарајући се учењем истински одмарате, духовно освежавате, напајајући се речима Јеванђеља, речима Светог Писма, речима које су писали светитељи Божји, напајајући се богослужењем и светом Литургијом'', додао је патријарх.
Како је навео, најважније од свега је да се једни за друге молимо, да међу нама буде разумевања, слоге.
''То је наш задатак и наше послање јер богослов, а онда и свештеник, није напросто професија, није занимање, то је неупоредиво више од свега тога, то је призив, то је позив, то је служба. Нека сте сви благословени и нека је срећан и благословен почетак ове нове школске године. Живели, на многе и благе године!'', навео је он.
На крају свете Литургије за родитеље ученика је уприличен пријем на коме су дата упутства о понашању ученика у интернату и током школовања у Богословији.
Патријарху Порфирију су саслуживали архимандрити Нектарије, главни секретар Светог Архијерејског Синода, Данило, директор Патријаршијске управне канцеларије, Спиридон (из Митрполије солунске), протојереј Ђорђе Стојисављевић, шеф кабинета Патријарха српског; јереј Стефан Васиљевић, протођакони др Драган Радић, Радојица Жагран и Радомир Врућинић, Ректор Богословије, као и ђакон Василије Перић.