ПЕНЗИЈА МОЖЕ ДА САЧЕКА, ОВО СУ НАЈБОЉИ ПОСЛОВИ ЗА СТАРИЈЕ ОД 55 ГОДИНА Добра примања и флексибилно радно време

25.08.2025. 11:40 11:47
Пише:
Дневник
Извор:
Мондо/Дневник
Коментари (0)
Posao
Фото: pixabay.com

У обзир су дошли послови који не захтевају образовање више од дипломе основних студија и који већ имају одређен проценат запослених од 55 и више година.

Платформа за каријерне ресурсе Ризјум Џинијус објавила је ове недеље нови извештај - 10 најбољих послова за старије особе у 2025. години.

Листа представља најбоље плаћене послове за одрасле старије од 55 година, а осим високих плата, у обзир су узети и ниски захтеви физичког рада и високи раст запослености. У обзир су дошли послови који не захтевају образовање више од дипломе основних студија и који већ имају одређен проценат запослених од 55 и више година.

На првом месту су били менаџери продаје, који воде продајне тимове и раде на побољшању домета до купаца, према извештају. Посао захтева ниску физичку активност и средњу сатницу од 66,38 долара.

Послови рачуновођа и ревизора, који захтевају од професионалаца да анализирају буџете и подносе пореске пријаве, такође добро су прилагођени старијим особама јер нуде флексибилно радно време, као што су сезонски порески послови и консултантске услуге.

"Искуство се високо цени у свим индустријама, а многи послодавци траже старије кандидате за лидерске или менаџерске позиције“, рекао је у саопштењу за штампу Натан Сото, стручњак за каријеру у Ризјум Џинијус-у. "Не бојте се да се упустите у области које превазилазе вашу претходну каријеру; ваше вештине могу бити вредније него што мислите“, преноси Ентрепренеур.

10 најбољих послова за старије особе, према Ризјум Џинијус-у

  1. Менаџери продаје
  2.  Аналитичари рачунарских система
  3. Аналитичари менаџмента
  4. Рачуновође и ревизори
  5. Менаџери социјалних и друштвено корисних услуга
  6. Продаја представници, велепродаја и производња
  7. Менаџери некретнина, некретнина и удружења заједнице
  8. Менаџери у угоститељству
  9.  Агенти за продају осигурања
  10. Агенти за некретнине и продајни агенти
     

