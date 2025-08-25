ПЕНЗИЈА МОЖЕ ДА САЧЕКА, ОВО СУ НАЈБОЉИ ПОСЛОВИ ЗА СТАРИЈЕ ОД 55 ГОДИНА Добра примања и флексибилно радно време
У обзир су дошли послови који не захтевају образовање више од дипломе основних студија и који већ имају одређен проценат запослених од 55 и више година.
Платформа за каријерне ресурсе Ризјум Џинијус објавила је ове недеље нови извештај - 10 најбољих послова за старије особе у 2025. години.
Листа представља најбоље плаћене послове за одрасле старије од 55 година, а осим високих плата, у обзир су узети и ниски захтеви физичког рада и високи раст запослености. У обзир су дошли послови који не захтевају образовање више од дипломе основних студија и који већ имају одређен проценат запослених од 55 и више година.
На првом месту су били менаџери продаје, који воде продајне тимове и раде на побољшању домета до купаца, према извештају. Посао захтева ниску физичку активност и средњу сатницу од 66,38 долара.
Послови рачуновођа и ревизора, који захтевају од професионалаца да анализирају буџете и подносе пореске пријаве, такође добро су прилагођени старијим особама јер нуде флексибилно радно време, као што су сезонски порески послови и консултантске услуге.
"Искуство се високо цени у свим индустријама, а многи послодавци траже старије кандидате за лидерске или менаџерске позиције“, рекао је у саопштењу за штампу Натан Сото, стручњак за каријеру у Ризјум Џинијус-у. "Не бојте се да се упустите у области које превазилазе вашу претходну каријеру; ваше вештине могу бити вредније него што мислите“, преноси Ентрепренеур.
10 најбољих послова за старије особе, према Ризјум Џинијус-у
- Менаџери продаје
- Аналитичари рачунарских система
- Аналитичари менаџмента
- Рачуновође и ревизори
- Менаџери социјалних и друштвено корисних услуга
- Продаја представници, велепродаја и производња
- Менаџери некретнина, некретнина и удружења заједнице
- Менаџери у угоститељству
- Агенти за продају осигурања
- Агенти за некретнине и продајни агенти