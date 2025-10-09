ПО ИЗБОРУ СВЕТСКОГ ЕКОНОМСКОГ ФОРУМА Дистрибутивни центар компаније Schneider Electric у Евреу проглашен Светиоником одрживости
БЕОГРАД: Компанија Schneider Electric објавила је да је њен дистрибутивни центар у француском граду Евре проглашен Светиоником одрживости по избору иницијативе Global Lighthouse Network у оквиру Светског економског форума.
Ово признање потврђује посвећеност Schneider Electric-a циркуларности, ефикасности ресурса и одрживим иновацијама, наводе у тој компанији.
Како даље кажу, у Евреу се налази први циркуларни дистрибутивни центар те компаније који примењује револуционарни модел „боље, дуже и поновне употребе“ током целог радног века производа максимално подржавајући циркуларну економију. У периоду од две године, центар је смањио потрошњу енергије за 18 одсто, а употребу једнократне пластике за 40 одсто.
Шесто по реду признање Светионик одрживости (Sustainability Lighthouse) за Schneider Electric - што је највећи број међу компанијама чланицама иницијативе Global Lighthouse Network – додатно потврђује његово лидерство у одрживој индустријској трансформацији.
Међу иновацијама у области одрживости дистрибутивног центра су i дигитална платформа коју клијенти користе за наручивање и враћање више од 3.000 врста производа, модел прикупљања података који производе повезује са центрима за поправку, преправку и препакивање, циркуларна решења у областима паковања, транспорта и енергетике и EcoStruxure Resource Advisor и EcoStruxure Building Operation за праћење и управљање енергијом.
– Ово признање Форума говори колико су наши тимови посвећени напорима да одрживост уграђују у сваки аспект нашег пословања – рекао је Моурад Тамоуд, Chief Supply Chain Officer у компанији Schneider Electric. – У Евреу смо дефинисали нову улогу дистрибутивног центра – не само као логистичког чворишта, већ и као покретача циркуларности. Поносни смо што смо део иницијативе Global Lighthouse Network и што своја сазнања делимо са целом индустријом ради одрживије и ефикасније будућности.
Global Lighthouse Network, иницијатива Светског економског форума и фирме McKinsey & Company, награђује локације које су лидери у дигиталној трансформацији и пословној изврсности. Међу 12 нових локација у седам земаља које су добиле признања за 2025. годину, дистрибутивни центар Schneider Electric-а у Евреу је награђен за достигнућа у области одрживости.
– Организације које ће обликовати будућност су оне које данас предводе свеобухватну трансформацију, уграђујући дигиталне иновације, отпорност, одрживост, развој талената и клијенте као приоритет у све што раде – рекла је Kiva Allgood, Managing Director and Head of the Centre for Advanced Manufacturing and Supply Chains, Светски економски форум. – Честитам новим добитницима признања који показују како компаније окренуте ка будућности у различитим индустријама и сегментима претварају своју визију у дело, постављајући нов глобални стандард пословне изврсности и утицаја.
Након претходних добитника признања Светионик, укључујући фабрику у кинеском граду Вуси, ово достигнуће потврђује доследну лидерску позицију Schneider Electric-a у одрживој производњи и трансформацији ланца снабдевања.