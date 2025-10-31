ПОЧЕТАК НОВЕМБРА ДОНОСИ ВРЕМЕНСКИ ПРЕОКРЕТ Прави ледени удари тек предстоје, али први хладни шокови уследиће већ на старту зиме МЕТЕОРОЛОЗИ ГЛЕДАЈУ У ПОЛАРНИ ВРТЛОГ
У Србији ће до 3. новембра бити необично топло за ово доба године са максималним температурама до 25 степени, а затим ће уз краткотрајне падавине доћи до обрта који ће спустити температуру ваздуха на просечне вредности.
У првој половини новембра се не очекује јаче захлађење, али већ у другој треба рачунати на чешће продоре хладног ваздуха. Да ли то значи да ће и први зимски месец – децембар бити хладнији зависи од више појава, међутим, кључну улогу у прогнози одиграће поларни вртлог.
Слабији поларни вртлог и изненађујуће хладан почетак зиме
Најновије прогнозе најављују успоравање стратосферских ветрова што говори да долази и до успоравања или слабљења поларног вртлога, и према најави метеоролошког сајта “Severe Weather Europe” “изгледа да нас очекује занимљив почетак климатолошке зиме 2025/2026.”
Метеоролози поручују да касна јесен показује динамичан временски образац и да би почетак зиме, од 1. децембра, могао да буде изненађујуће хладан.
Како су недавно објаснили стручњаци овог сајта, поларни вртлог, односно, велика зимска циркулација хладног ваздуха која се протеже кроз више слојеве атмосфере изнад поларних подручја, увек игра главну улогу током зимске сезоне у развоју времена, од дневног до недељног. Али, ове године почиње необично слабо, што омогућава промене и активности које у будућности изгледају добро за све који прижељкују хладнију и снежнију зиму.
Џокер за предстојећу зимску сезону
Од појаве новог Поларног вртлога у септембру, показао је прилично необичан развој и могао би бити један од џокера за предстојећу зимску сезону.
Слабљење Поларног вртлога
- Јак поларни вртлог обично значи јаку поларну циркулацију и млазну струју. Ово задржава хладнији ваздух у Арктичком кругу, стварајући блаже услове за већи део САД-а и Европе. Слаб поларни вртлог може створити поремећен образац млазне струје и јак временски одговор. Као резултат тога, теже му је да задржи хладни ваздух, који сада може слободније да излази из поларних региона у САД или друге регионе средњих географских ширина – објаснили су метеоролози.
Прогноза притиска
У најновијој дугорочној прогнози “Severe Weather Еуропе” закључено је да посматрајући прву недељу новембра, петодневна прогноза притиска показује два подручја ниског притиска, једно изнад источне Канаде и једно изнад северозапада Пацифика.
Док се изнад САД-а налази се гребен високог притиска, са граничном тачком изнад југоистока, што доноси хладнију ваздушну масу него обично, подручје ниског притиска изнад северног Атлантика доприноси повећању притиска изнад западне и северне Европе и у прогнози за прву недељу новембра су углавном натпросечне температуре изнад континента. Изузетак је изнад централних делова, где ће мала гранична температура одржати ниске температуре.
Обрт и аномалије притиска
Средњемесечна прогноза за Европу показује да ће топлија ваздушна маса наставити да се креће изнад севера и североистока. Али изненађујуће, види се тренд преласка са нормалног на хладнији у централним, западним и северозападним деловима.
За прву недељу метеоролошке зиме 2025/2026., проширени модели показују обрт обрасца притиска. Са аномалијом високог притиска изнад Гренланда и поларних региона, главна подручја ниског притиска ће се померити изнад источног дела САД-а, источне Канаде и северне Европе.
-То значи да се очекује гребен изнад западног дела САД-а, са вишим притиском вероватно и изнад јужно-централне Европе – објашњавају метеоролози.
Повећање снежне покривености
Додају да се посматрајући Европу за почетак зиме види ефекат система ниског притиска изнад севера. Тамо је присутно подручје нормалних или нижих температура, са топлијом ваздушном масом изнад остатка континента, испод аномалије високог притиска.
- Такође имамо продужену прогнозу снежних падавина за прву недељу метеоролошке зиме широм Европе, главне зоне за снежне падавине су углавном повезане са вишим надморским висинама у централним деловима, што се очекује под топлијом него обичном ваздушном масом. Прогнозира се да ће снежна покривеност сезонски почети да се повећава изнад северних и североисточних делова. Пажљиво ћемо пратити развој догађаја, посебно зато што стратосферске прогнозе за почетак децембра показују необично успоравање/слабљење Поларног вртлога-објављено је на сајту.
Повратак хладније зиме
Метеоролог Иван Ристић потврђује за „Блиц“ да са доласком Поларног вртлога стиже ваздух са северног пола. Температура тада почиње да пада. У трећој декади новембра очекује прве снежне падавине у и нижим пределима.
- Атмосферске осцилације показују да ће зима бити хладнија. Чешће ће падати снег, температура ће падати испод 0 степени. Све указује на повратак зиме каква је била 80-тих година прошлог века. На планинама би могло да буде и до -20 степени, док би у нижим пределима повремено било око -10 до -12 степени – каже Ристић.
