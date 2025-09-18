clear sky
ПОДИЖЕ СЕ СПОМЕНИК МИТРОПОЛИТУ АМФИЛОХИЈУ У КОЛАШИНУ "Ђедо" никад неће бити заборављен

18.09.2025. 16:23 16:31
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
s
Фото: youtube prinstcrin/ SRPSKA RTV

КОЛАШИН: На електронској седници Владе Црне Горе већином гласова донета је одлука да се да сагласност за подизање споменика Амфилохију, покојном митрополиту црногорско-приморском Српске православне цркве.

Споменик ће бити подигнут у Колашину и овом одлуке Владе је заправо прихваћем захтев ове општине која је преузела први корак ка очувања сећања на покојног митрополита.

Пре саме Владе, захтев општине Колашин за подизање споменика претходно је одобрило Министарство културе и медија.

Митрополит црногорско-приморски српске православне цркве Амфилохије, преминуо је 2020. године као један од највољенијих духовних вођа народа у Црној Гори.

 

 

Вести Друштво
