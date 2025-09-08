ПОШТУЈТЕ ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА! Казна за прекорачење брзине НА ОВОМ МЕСТУ иде и до 140.000 динара А ЕВО ГДЕ СУ СВЕВИДЕЋЕ КАМЕРЕ
Возачи у Србији који прекораче дозвољену брзину у зони школе ризикују високе новчане казне, одузимање дозволе, казнене поене, па чак и затвор.
Према важећим прописима, казне зависе од висине прекорачења и да ли је оно изазвало саобраћајну незгоду.
Прекорачење брзине један је од најчешћих саобраћајних прекршаја у Србији, а истовремено и један од најопаснијих, нарочито у зонама где се налазе школе и где је присуство деце изузетно велико. Вожња брзином већом од дозвољене не само да угрожава безбедност возача, већ и свих учесника у саобраћају, посебно најрањивијих - пешака и деце.
Шта је зона школе?
Зона школе, као простор непосредне близине овог објекта, има посебно ограничење брзине – које се поштује у току дана од 7 сати ујутру до 21 сат, уколико саобраћајним знаком није наведено другачије.
Ово правило важи због свих vannastavnih aktivnosti које се могу одржавати изван распореда школских часова, али и због школског игралишта на ком су деца без обзира на школске обавезе.
Како се крећу казне?
Казне за овај прекршај могу бити високе и подразумевају новчане казне, казнене поене па чак и забрану управљања возилом, у зависности од тежине прекршаја.
Због тога се поред зона школа често постављају камере како би возачи били што више на опрезу, без помишљања да могу да прођу некажњено.
Према Закону о безбедности саобраћаја, прекорачење брзине у зони школе кажњава се од 3.000 динара до 140.000 и више динара, а некада и затвором, у зависности од прекршаја.
Шта следи онима који прекораче брзину у зони школе:
високе новчане казне
одузимање дозволе
казнени поени
затвор
Од чега зависи висина казне?
Висина казне за прекорачење брзине одређује се према томе колико је возач прешао дозвољено ограничење. Што је прекорачење веће, то су и новчане казне, казнени поени и друге санкције – попут одузимања дозволе или затвора – строжи.
Према важећим прописима, казне зависе од висине прекорачења:
За најмање прекорачење, до 10 km/h, предвиђена је казна од 3.000 динара, док се у случају незгоде она креће од 5.000 до 15.000 динара
За прекорачење од 10 до 20 km/h, казна износи 5.000 динара, а уколико дође до удеса – од 6.000 до 18.000 динара
За прекорачење од 30 до 50 km/h преко ограничења плаћа од 10.000 до 20.000 динара, добијају се 4 казнена поена, а дозвола може бити одузета од 2 до 12 месеци
За прекорачење од 50 до 60 km/h, казна расте на 20.000 до 40.000 динара, уз могућност затвора до 30 дана, 6 казнених поена и одузимање дозволе до годину дана
За "насилничку вожњу" – када возач прекорачи брзину за 90 km/h и више казна износи од 120.000 до 140.000 динара, следи и затворска казна од 30 до 60 дана, 15 казнених поена, а дозвола се одузима на период од 9 до 12 месеци
(Blic.rs)