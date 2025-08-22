broken clouds
22°C
22.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
101.139
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОВОДОМ ДАНА МУЗЕЈА У Војном музеју отворена изложба о 110 година од одбране Београда и Албанске голготе

22.08.2025. 17:38 17:42
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
f
Фото: Танјуг/Министарство одбране и Војска Србије

Поводом обележавања Дана Војног музеја и 110 година од одбране Београда и Албанске голготе данас је у галерији те војне установе културе отворена изложба "Слике рата у делима Богосава Војиновића - Пеликана".

Аутор изложбе је виши кустос Војног музеја Бојана Илић, а на изложбеној поставци су представљена дела сликара аматера, новинара, илустратора, карикатуристе, високо одликованог борца из ратова 1912-1918. и резервног официра Краљевине Југославије Богосава Војиновића - Пеликана, који је између два светска рата настојао да речју и сликом очува сећање на жртву српске војске и народа у ратовима за ослобођење и уједињење, наводи се у саопштењу Министарства одбране.

Вршилац дужности помоћника министра одбране за људске ресурсе Синиша Радовић изјавио је том приликом да су слике Богосава Војиновића створене да буду споменици, као и да оне носе снажну поруку да се слобода никада не сме препустити и никада не сме олако схватити.

"Она није дата, за њу се бори и слобода се осваја", поручио је Радовић.

 Радовић је истакао да слике показују "сву страхоту рата и огромну жртву коју су српски народ и војска поднели зарад будућности отаџбине" и да од потомака траже да поштују своје претке и да разумеју несаломљивост као окосницу српског идентитета.

Такође, он је изразио задовољство што је у прилици да отвори ову изложбу у Војном музеју, установи која је основана да "негује сећање на херојску борбу српског народа", с вредном мисијом чувања аутентичних сведочанстава и уметничких дела некадашњих бораца, као што је Богосав Војиновић Пеликан.

д
Фото: Танјуг/Министарство одбране и Војска Србије

Радовић је оценио да Богосав Војиновић слика и достојанствену поворку народа, војске и српске елите кроз косовска поља и албанске гудуре, верујући у повратак у матичну државу и домовину.

"Недостатак академских сликарских звања и често неадекватних услова стварања са којима се суочио наш уметник и ратник, креирајући своју слику рата, није умањило његову величину. Напротив, учинио је да се његова дела сачувају од заборава и пошаљу поруку пуну поштовања", навео је Радовић.

Он је том приликом честитао данашњи празник и одао признање свим припадницима Војног музеја за одлично припремљену изложбу и подсећање на дела овог изузетног борца и важне догађаје из наше историје.

Присутнима се обратио и директор Војног музеја мајор Миле Миковић, који је казао да ће посетиоци изложбе имати јединствену прилику да погледају Војиновићев цртеж дугачак 13 метара "који због своје монументалности и теме никога неће оставити равнодушним".

Миковић се такође захвалио окупљеним посетиоцима што су својим присуством увеличали обележавање 147 година постојања Војног музеја и одавање поште сликарству Богосава Војиновића - Пеликана.

"Окупљена на једном месту, сачувана дела Богосава Војиновића - Пеликана откривају нам да он није био сликар победе, већ сликар страдања. Његов искрени занос и настојање да отргне од заборава херојске жртве Првог светског рата могу се боље разумети уколико га упознамо као борца, који је своје најбоље године посветио војевању", рекао је мајор Миковић.

в
Фото: Танјуг/Министарство одбране и Војска Србије

Отварању изложбе присуствовали су вршилац дужности помоћника министра за политику одбране Предраг Бандић, начелник Оперативне управе Генералштаба генерал-мајор Гордан Павловић, начелник Управе за традицију, стандард и ветеране пуковник др Ђорђе Калањ, припадници Министарства одбране и Војске Србије и представници институција културе.

Изложба „Слике рата у делима Богосава Војиновића – Пеликана“ биће отворена за посетиоце до краја новембра 2025. године, сваког дана од 10 до 17 часова, осим понедељком.

 

музеј војни музеј изложба
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај