ПОВОДОМ ДАНА МУЗЕЈА У Војном музеју отворена изложба о 110 година од одбране Београда и Албанске голготе
Поводом обележавања Дана Војног музеја и 110 година од одбране Београда и Албанске голготе данас је у галерији те војне установе културе отворена изложба "Слике рата у делима Богосава Војиновића - Пеликана".
Аутор изложбе је виши кустос Војног музеја Бојана Илић, а на изложбеној поставци су представљена дела сликара аматера, новинара, илустратора, карикатуристе, високо одликованог борца из ратова 1912-1918. и резервног официра Краљевине Југославије Богосава Војиновића - Пеликана, који је између два светска рата настојао да речју и сликом очува сећање на жртву српске војске и народа у ратовима за ослобођење и уједињење, наводи се у саопштењу Министарства одбране.
Вршилац дужности помоћника министра одбране за људске ресурсе Синиша Радовић изјавио је том приликом да су слике Богосава Војиновића створене да буду споменици, као и да оне носе снажну поруку да се слобода никада не сме препустити и никада не сме олако схватити.
"Она није дата, за њу се бори и слобода се осваја", поручио је Радовић.
Радовић је истакао да слике показују "сву страхоту рата и огромну жртву коју су српски народ и војска поднели зарад будућности отаџбине" и да од потомака траже да поштују своје претке и да разумеју несаломљивост као окосницу српског идентитета.
Такође, он је изразио задовољство што је у прилици да отвори ову изложбу у Војном музеју, установи која је основана да "негује сећање на херојску борбу српског народа", с вредном мисијом чувања аутентичних сведочанстава и уметничких дела некадашњих бораца, као што је Богосав Војиновић Пеликан.
Радовић је оценио да Богосав Војиновић слика и достојанствену поворку народа, војске и српске елите кроз косовска поља и албанске гудуре, верујући у повратак у матичну државу и домовину.
"Недостатак академских сликарских звања и често неадекватних услова стварања са којима се суочио наш уметник и ратник, креирајући своју слику рата, није умањило његову величину. Напротив, учинио је да се његова дела сачувају од заборава и пошаљу поруку пуну поштовања", навео је Радовић.
Он је том приликом честитао данашњи празник и одао признање свим припадницима Војног музеја за одлично припремљену изложбу и подсећање на дела овог изузетног борца и важне догађаје из наше историје.
Присутнима се обратио и директор Војног музеја мајор Миле Миковић, који је казао да ће посетиоци изложбе имати јединствену прилику да погледају Војиновићев цртеж дугачак 13 метара "који због своје монументалности и теме никога неће оставити равнодушним".
Миковић се такође захвалио окупљеним посетиоцима што су својим присуством увеличали обележавање 147 година постојања Војног музеја и одавање поште сликарству Богосава Војиновића - Пеликана.
"Окупљена на једном месту, сачувана дела Богосава Војиновића - Пеликана откривају нам да он није био сликар победе, већ сликар страдања. Његов искрени занос и настојање да отргне од заборава херојске жртве Првог светског рата могу се боље разумети уколико га упознамо као борца, који је своје најбоље године посветио војевању", рекао је мајор Миковић.
Отварању изложбе присуствовали су вршилац дужности помоћника министра за политику одбране Предраг Бандић, начелник Оперативне управе Генералштаба генерал-мајор Гордан Павловић, начелник Управе за традицију, стандард и ветеране пуковник др Ђорђе Калањ, припадници Министарства одбране и Војске Србије и представници институција културе.
Изложба „Слике рата у делима Богосава Војиновића – Пеликана“ биће отворена за посетиоце до краја новембра 2025. године, сваког дана од 10 до 17 часова, осим понедељком.