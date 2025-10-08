clear sky
(ВИДЕО) ОЛУЈА БАРБАРА ХАРА БАЛКАНСКОМ ЗЕМЉОМ Мушкарца однела бујица кад је покушао да се спаси на хауби аутомобила, улице поплављене, стабла почупана! Општа катаклизма у суседству

08.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Libertatea, Romania Journal, Tanjug
Rumunija
Фото: Screenshot YT Antena 3 CNN/Screenshot X/Ilustracija

Због олујног невремена које је погодило делове Румуније у уторак увече и рано јутрос, отказна је настава у школама, привремено је обустављен јавни превоз, оборена су стабла, зачепљени су канализациони одводи и поплављене су улице, као и више објеката у црноморском граду и округу Констанца.

Према наводима локалних власти, спасилачки тимови су се целу ноћ борили са последицама невремена у Румунији, преноси Ађер прес.

Интервенција се наставља јутрос. Власти стално прате ситуацију на терену како би брзо реаговале тамо где је то потребно, саопштила је Градска управа Констанце.

Једног човека је бујица однела док је био на хауби аутомобила. Спасилачке службе су објавиле да је он извучен из воде и да се налази у болници са хипотермијом.

Као превентивну меру, градске власти су јутрос наредиле привремену обуставу јавног аутобуског саобраћаја, како не би ометао интервенцију теренских екипа.

Према подацима локалних румунских власти у Констанци, до сада су ватрогасци, у самом граду и на неколико локација у округу, интервенисали због уклањања воде из објеката и дрвећа које је пало на електричне каблове.

Настава је отказана у среду за више од 109.000 ученика из 205 школа у округу Констанца.

Према упозорењима Националне метеоролошке управе, између 7. октобра у 21.00 час и 8. октобра у 15.00 часова, у окрузима Констанца, Калараши, Јаломита, Ђурђу, Илфов и у граду Букурешту биће обилних падавина од 80-100 л/м до 120-140 л/м, наводи Ађер прес.

Циклон који погађа Румунију зове се Барбара.

- Ово је нова циклонска формација у ово доба године. У ствари, вода мора и океана има тенденцију да буде топлија од копна и због тога је циклонска активност прилично интензивна. Формације ниског притиска се стварају у морима и океанима, а активност у области Средоземног мора још није престала и имамо такве епизоде ​​са веома интензивним кишама, јер ове циклонске формације транспортују велику количину влаге у свом кретању - објаснили су румунски метеоролози.

Олуја ће достићи врхунац у среду, а упаљен је црвени метеоаларм за Букурешт и пет округа, као и друга упозорења на временске услове која важе за око половину земље.

Средоземни циклон ће донети веома обилне кише, које могу достићи 140 литара по квадратном метру. Обилне кише и појачан ветар се очекују и у осталим окрузима на југу и истоку земље. Према речима шефа румунске метеоролошке управе, "у октобру ће падати три пута више кише него што би требало".
 

