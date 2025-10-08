(ВИДЕО) ОЛУЈА БАРБАРА ХАРА БАЛКАНСКОМ ЗЕМЉОМ Мушкарца однела бујица кад је покушао да се спаси на хауби аутомобила, улице поплављене, стабла почупана! Општа катаклизма у суседству
Због олујног невремена које је погодило делове Румуније у уторак увече и рано јутрос, отказна је настава у школама, привремено је обустављен јавни превоз, оборена су стабла, зачепљени су канализациони одводи и поплављене су улице, као и више објеката у црноморском граду и округу Констанца.
Према наводима локалних власти, спасилачки тимови су се целу ноћ борили са последицама невремена у Румунији, преноси Ађер прес.
Интервенција се наставља јутрос. Власти стално прате ситуацију на терену како би брзо реаговале тамо где је то потребно, саопштила је Градска управа Констанце.
Furtuna din România i-a lovit mult mai puternic pe vecinii bulgari: stare de urgență în Burgas din cauza inundațiilor
Citiți aici: https://t.co/AtQRFUAw5C#stiri #stiriexterne #bulgaria #inundatii #litoralbulgaria #staredeurgenta #video #vreme
Једног човека је бујица однела док је био на хауби аутомобила. Спасилачке службе су објавиле да је он извучен из воде и да се налази у болници са хипотермијом.
Као превентивну меру, градске власти су јутрос наредиле привремену обуставу јавног аутобуског саобраћаја, како не би ометао интервенцију теренских екипа.
Према подацима локалних румунских власти у Констанци, до сада су ватрогасци, у самом граду и на неколико локација у округу, интервенисали због уклањања воде из објеката и дрвећа које је пало на електричне каблове.
Настава је отказана у среду за више од 109.000 ученика из 205 школа у округу Констанца.
Према упозорењима Националне метеоролошке управе, између 7. октобра у 21.00 час и 8. октобра у 15.00 часова, у окрузима Констанца, Калараши, Јаломита, Ђурђу, Илфов и у граду Букурешту биће обилних падавина од 80-100 л/м до 120-140 л/м, наводи Ађер прес.
După o noapte şi o zi întreagă cu ploaie şi furtună, unele zone din Bucureşti sunt inundate https://t.co/ZQcMU7VP5E
Циклон који погађа Румунију зове се Барбара.
- Ово је нова циклонска формација у ово доба године. У ствари, вода мора и океана има тенденцију да буде топлија од копна и због тога је циклонска активност прилично интензивна. Формације ниског притиска се стварају у морима и океанима, а активност у области Средоземног мора још није престала и имамо такве епизоде са веома интензивним кишама, јер ове циклонске формације транспортују велику количину влаге у свом кретању - објаснили су румунски метеоролози.
Олуја ће достићи врхунац у среду, а упаљен је црвени метеоаларм за Букурешт и пет округа, као и друга упозорења на временске услове која важе за око половину земље.
Средоземни циклон ће донети веома обилне кише, које могу достићи 140 литара по квадратном метру. Обилне кише и појачан ветар се очекују и у осталим окрузима на југу и истоку земље. Према речима шефа румунске метеоролошке управе, "у октобру ће падати три пута више кише него што би требало".