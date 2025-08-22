scattered clouds
ПРАЗНИК СВЕТОГ АПОСТОЛА МАТИЈЕ Дан за духовно очишћење и ИЗМИРЕЊЕ ДУГОВА

22.08.2025. 07:13 07:17
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
svetac praznik crkva
Фото: Pixabay.com

Српска православна црква и њени верници данас славе Светог апостола Матију.

Свети апостол Матија, један од дванаесторице Христових ученика, и данас је познат не само по својој вери, већ и по животу који је био посвећен истини, посту и служењу људима. Родом из Витлејема, Матија је младост провео код Светог Симеона Богопримца у Јерусалиму, где се учио побожности и Христовим речима.


Када је Господ почео своју проповед о царству Божјем, Матија је постао један од његових верних следбеника. Његова љубав према Христу била је толико велика да је стрпљиво слушао и посматрао његове речи и дела, али је и сам претрпео велике муке због вере. Био је затворен, али му се Господ јавио и ослободио га из тамнице. Касније је враћен у Јудеју, где је пред првосвештеником Ананом осуђен на смрт и убијен каменовањем. 

Матија се посебно истиче као заштитник цариника, порезника, банкара и рачуновођа. Због његовог живота као порезника пре него што је примио Свети дух, у народу је обичај да се на његов празник исплаћују дугови и подмирују заостали рачуни.

Његов начин исхране такође је инспиративан – хранио се искључиво воћем, поврћем и житарицама, а месо није конзумирао. Дан Светог Матије пада у оквиру Госпојинског поста, што значи да је по црквеном календару препоручљиво постити, и то на уљу. 

Верници широм земље данас се присећају Светог апостола Матије, комбинујући духовну обнову са практичним саветом – да очисте своја срца и рачуне, те да уче из примера живота који је био посвећен Богу и поштењу. 

(Telegraf.rs)

светац Српска православна црква
Вести Друштво
