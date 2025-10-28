Предавање др Александре Колаковић на тему „Спољна политика Емануела Макрона (2. део)“ на Јутјуб каналу КЦНС
Предавање др Александре Колаковић на тему „Спољна политика Емануела Макрона (2. део)“ (27. 10. 2025) можете погледати на нашем Јутјуб каналу.
У другом делу предавања, др Колаковић указује на Африку, као централни елемент француске спољне политике.
Под Макроновом влашћу, Француска је покушала да преобликује однос са афричким земљама, одустајањем од директног постколонијалног модела и промовисања концепта нова два партнера, што подразумева мању војну доминацију, већу економску и политичку сарадњу уз акценат на владавину права и суверенитета афричких држава.