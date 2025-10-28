clear sky
11°C
28.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2527
usd
100.8192
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Предавање др Александре Колаковић на тему „Спољна политика Емануела Макрона (2. део)“ на Јутјуб каналу КЦНС

28.10.2025. 09:08 09:10
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
2
Фото: screenshot/ Youtube/ KCNS

Предавање др Александре Колаковић на тему „Спољна политика Емануела Макрона (2. део)“ (27. 10. 2025) можете погледати на нашем Јутјуб каналу.

У другом делу предавања, др Колаковић указује на Африку, као централни елемент француске спољне политике. 

Под Макроновом влашћу, Француска је покушала да преобликује однос са афричким земљама, одустајањем од директног постколонијалног модела  и промовисања концепта нова два партнера, што подразумева мању војну доминацију, већу економску и политичку сарадњу уз акценат на владавину права и суверенитета афричких држава.

 

 

кцнс
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај