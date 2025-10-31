ПРЕМИНУЛА БИВША ГРАДОНАЧЕЛНИЦА Слободанка Груден је водила Београд у најтежим условима
Прва жена градоначелник Београда Слободанка Груден преминула је у 86. години.
Слободанка Груден завршила је Медицински факултет. У служби за трансфузију крви провела је 33 године. Објавила је 120 стручних радова у домаћим и страним часописима.
Град Београд водила је од јуна 1992. до јула 1994. године у најтежим условима за престоницу Србије и тадашње СРЈ, у време санкција и рата.
Била је и председница Црвеног крста Србије а у току професионалне каријере налазила се и на функцијама потпредседнице Секције за трансфузиологију у Српском лекарском друштву, председнице Стручне комисије за трансфузиологију при Министарству здравља Србије, начелнице Службе за трансфузију КБЦ Земун.
Одликована је Орденом рада а добитница је и Златне значке Социјалистичког савеза радног народа Србије и Златног знака југословенског Црвеног крста.