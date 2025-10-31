clear sky
ПРЕМИНУЛА БИВША ГРАДОНАЧЕЛНИЦА Слободанка Груден је водила Београд у најтежим условима

31.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/РТС
Youtube prinstcrin/RTS Oko - Zvanični kanal
Фото: Youtube prinstcrin/RTS Oko - Zvanični kanal

Прва жена градоначелник Београда Слободанка Груден преминула је у 86. години.

Слободанка Груден завршила је Медицински факултет. У служби за трансфузију крви провела је 33 године. Објавила је 120 стручних радова у домаћим и страним часописима.

Град Београд водила је од јуна 1992. до јула 1994. године у најтежим условима за престоницу Србије и тадашње СРЈ, у време санкција и рата.

Била је и председница Црвеног крста Србије а у току професионалне каријере налазила се и на функцијама потпредседнице Секције за трансфузиологију у Српском лекарском друштву, председнице Стручне комисије за трансфузиологију при Министарству здравља Србије, начелнице Службе за трансфузију КБЦ Земун.

Одликована је Орденом рада а добитница је и Златне значке Социјалистичког савеза радног народа Србије и Златног знака југословенског Црвеног крста.

Сачувај