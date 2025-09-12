clear sky
ПРЕМИНУО ПРВОСЛАВ ДАВИНИЋ Некадашњи министар одбране СЦГ сахрањен у Београду

12.09.2025. 20:23 20:26
Пише:
Дневник
Извор:
RTS.rs
Коментари (0)
d
Фото: Screenshot / Youtube / Bez Cenzure - Zvanični kanal

Некадашњи министар одбране Државне заједнице Србије и Црне Горе преминуо је у 87. години у Београду, након краће и тешке болести.

На Новом гробљу у Београду положена је урна Првослава Давинића 9. септембра, пренео је Фонет позивајући се на Блиц.

Дипломирао је 1963. на Правном факултету у Београду, где је и докторирао 1976. године на тему међународноправних питања у вези са нуклеарним оружјем.

Универзитет у Пенсилванији му је 1994. у САД доделио титулу доктора наука из области међународних односа.

Био је политичар и дипломата, члан странке Г17 плус, а значајно место у каријери му је била функција министра одбране Државне заједнице Србије и Црне Горе.

Такође је имао дугогодишње искуство у раду са међународним институцијама, укључујући Уједињене нације и Институт за мировна истраживања.

Апелациони суд у Београду правоснажно је 2022. године ослободио Давинића оптужби да је злоупотребио службени положај 2005. године приликом продаје вишка наоружања војске СЦГ предузећу из Подгорице.

Давинић и генерал Милун Кокновић у том случају су правоснажно ослобођени и оптужби да су заједно злоупотребили службени положај приликом куповине стана начелнику Генералштаба Војске СЦГ Љубиши Јокићу.

У протеклих десетак година правоснажно ослобођен по три оптужнице за такозвану аферу "Панцир", затим за станове намењене припадницима Одреда војне полиције специјалне намене "Кобре" и стан намењен једном официру.

(РТС)

Извор:
RTS.rs
Пише:
Дневник
Вести Друштво
