ПРЕВРНИТЕ ФИОКЕ И ПОТРАЖИТЕ СТАРЕ ТЕЛЕФОНЕ Ово су најтраженији модели! Иду и до 11.500 евра
Када су се пре двадесетак и нешто година појавили први мобилни телефони представљали су право технолошко чудо.
Управо ти први модели уређаја, али и конзоле и други геџети у већини домаћинстава стоје заборављени на неком тавану или у ладици и скупљају прашину.
Иако многима од нас знају често и да засметају док тражимо нешто друго, ипак их не бацамо из смеће из само нама знаног носталгичног разлога.
Међутим, та носталгична везаност за застареле моделе телефона могла би се онима који их још увек имају сада дебело исплатити.
Наиме како пише британски Gumtree, продајом ретро технологије из деведесетих и раних двехиљадитих могуће је зарадити стотине, па чак и хиљаде евра.
Потражња је неочекивано висока, а тржиште колекционара све живље, нарочито када је реч о легендарним моделима попут Нокије 3310, Мотороле Разр, БлекБери уређаја или првих Ајфон телефона.
Иако данашњи паметни телефони имају неупоредиво више могућности, старији модели сада вреде управо зато што су ретки и симболизују почетак дигиталне ере. Колекционари их не купују због функционалности – већ због приче, дизајна и носталгије.
Бен Вуд, оснивач и кустос британског Музеја мобилних телефона, објашњава тај феномен:
"Људи ретко купују старе телефоне да би их користили – у многим случајевима они ионако више не би радили. Старије мобилне мреже прве, друге и треће генерације угашене су или се постепено гасе“, каже Вуд.
"Верујем да је у већини случајева реч о комбинацији носталгије и наде колекционара да ће вредност мобилних телефона расти како постају старији и ређи.“
Према писању Дејли Мејла, Вуд саветује свима који код куће имају стари мобилни телефон да једноставно провере његову вредност на иБеју.
"Постоји живо тржиште за винтиџ мобилне телефоне и брзо можете пронаћи оквирну цену за готово сваки модел“, каже он.
"Иако ћете се у већини случајева вероватно разочарати, примећује се раст цена на онлајн аукцијама последњих неколико година јер су људи све више заинтересовани за сакупљање старе технологије.“
Цене појединих уређаја могу достићи износе које нико није очекивао. Оригинални Епл Ајфон из 2007. године, у одличном стању, може се продати и за 10.000 фунти (око 11.500 евра), док луксузни модели често прелазе неколико хиљада. Код таквих уређаја вредност додатно расте ако су у оригиналном паковању, са неоштећеним кућиштем и комплетном документацијом.
Ни БлекБери није заборављен. Иако се више не производи, ти уређаји су постали симбол једне ере – оне пре паметних телефона. Класични модели данас се продају за око 30 фунти, док лимитиране серије попут БлекБери Порше Дизајн могу достићи цену и до 1.500 фунти (око 1.700 евра). Управо те посебне верзије постале су тражене колекционарске драгоцености, а интерес не јењава.
У свету носталгије и дигиталне историје, све што је некада било "застарело“ данас постаје "винтаге“. Људи су спремни да плате изненађујуће високе износе како би се присетили времена када се мобилни телефон носио на каишу, а тастери кликтали под прстима.
И док су тада телефони служили искључиво за позиве и СМС поруке, данас су доказ колико се технологија брзо мења – и колико успомена може стати у један стари уређај са Т9 тастатуром. Дакле, пре него што следећи пут помислите да баците стару Нокију или Сони Ериксона, можда би било паметно да бар проверите иБеју. Можда управо у тој фиоци чувате предмет који вреди више него што мислите.