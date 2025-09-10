overcast clouds
27°C
10.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1546
usd
99.5028
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРИЛИКА ДА УПОЗНАЈУ НОВЕ ДРУГАРЕ Средњошколци са Косова и Метохије у посети АП Војводини

10.09.2025. 14:19 14:23
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
2
Фото: vojvodina.gov.rs

Председница Покрајинске владе Маја Гојковић поздравила је данас средњошколце са Косова и Метохије која бораве у вишедневној посети АП Војводини.

Током боравка, деца ће имати прилику да обиђу најзначајније културно-историјске институције у Новом Саду и да се упознају с богатом традицијом и културом нашег народа.

Гојковићева је деци пожелела добродошлицу у Покрајину Војводину, уз поруку да управо они носе снагу и будућност српског народа, те да је важно да знају да овде увек имају пријатеље, подршку и отворена врата.

„Нека ова посета буде прилика да упознате нове другаре, да учите, уживате и понесете лепе успомене“, поручила је председница Покрајинске владе.

2
Фото: vojvodina.gov.rs

Програм посете, боравка и активности деце школског узраста из општина на територији Косова и Метохије, као и из Републике Српске, организује Фонд за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону, у сарадњи с институцијама АП Војводине.

Сусрету у Научно-технолошком парку у Новом Саду присуствовао је покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Бранко Маркоски.

деца са ким косово и метохија
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај