ПРИЛИКА ДА УПОЗНАЈУ НОВЕ ДРУГАРЕ Средњошколци са Косова и Метохије у посети АП Војводини
Председница Покрајинске владе Маја Гојковић поздравила је данас средњошколце са Косова и Метохије која бораве у вишедневној посети АП Војводини.
Током боравка, деца ће имати прилику да обиђу најзначајније културно-историјске институције у Новом Саду и да се упознају с богатом традицијом и културом нашег народа.
Гојковићева је деци пожелела добродошлицу у Покрајину Војводину, уз поруку да управо они носе снагу и будућност српског народа, те да је важно да знају да овде увек имају пријатеље, подршку и отворена врата.
„Нека ова посета буде прилика да упознате нове другаре, да учите, уживате и понесете лепе успомене“, поручила је председница Покрајинске владе.
Програм посете, боравка и активности деце школског узраста из општина на територији Косова и Метохије, као и из Републике Српске, организује Фонд за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону, у сарадњи с институцијама АП Војводине.
Сусрету у Научно-технолошком парку у Новом Саду присуствовао је покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Бранко Маркоски.