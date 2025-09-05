overcast clouds
22°C
06.09.2025.
Нови Сад
eur
117.167
usd
100.4002
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НАШЛИ ЈЕ НА ШЕТАЛИШТУ...

ПРОНАЂЕНА ДУШАНКА Држављанка Србије чији је нестанак данас пријављен поново је са најближима БАКА СЕ ОСЕЋА ДОБРО

05.09.2025. 23:00 23:04
Пише:
Дневник
Извор:
Blic.rs
Коментари (0)
Фото: pixabay.com, ilustracija

Српкиња која је данас у току дана нестала у Лептокарији, пронађена је, наводи се у објави на друштвеним мрежама.

Држављанка Србије Душанка Поповић, која је нестала вечерас у Лептокарији у Грчкој, пронађена је. На Фејсбук страници "Грчка инфо" претходно је била објављена њена фотографија уз апел да, уколико је неко види, одмах обавести породицу. 

Наводило се да се изгубила око 19 часова и да је нестала пре око сат времена. У објави је стајало и да је Душанка мало дементна. Срећом, потрага је успешно завршена и бака је пронађена.

Пронађена у центру Лептокарије

"Пронађена је Душанка. Хвала свима. Бака је нађена у центру Лептокарије, на шеталишту. Полиција ју је пронашла.", наводи се у објави на фејсбук страници "Грчка инфо".

(Blic.rs)

нестала нестала жена Пронађена Грчка
Извор:
Blic.rs
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај