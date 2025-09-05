НАШЛИ ЈЕ НА ШЕТАЛИШТУ...
ПРОНАЂЕНА ДУШАНКА Држављанка Србије чији је нестанак данас пријављен поново је са најближима БАКА СЕ ОСЕЋА ДОБРО
05.09.2025. 23:00 23:04
Српкиња која је данас у току дана нестала у Лептокарији, пронађена је, наводи се у објави на друштвеним мрежама.
Држављанка Србије Душанка Поповић, која је нестала вечерас у Лептокарији у Грчкој, пронађена је. На Фејсбук страници "Грчка инфо" претходно је била објављена њена фотографија уз апел да, уколико је неко види, одмах обавести породицу.
Наводило се да се изгубила око 19 часова и да је нестала пре око сат времена. У објави је стајало и да је Душанка мало дементна. Срећом, потрага је успешно завршена и бака је пронађена.
Пронађена у центру Лептокарије
"Пронађена је Душанка. Хвала свима. Бака је нађена у центру Лептокарије, на шеталишту. Полиција ју је пронашла.", наводи се у објави на фејсбук страници "Грчка инфо".
