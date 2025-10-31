ПРВИ ЧИНОВИ НАКОН ЗАВРШЕНОГ КУРСА У Дому Гарде промовисани нови подофицири Војске Србије
У Дому Гарде у Београду данас је на војној свечаности поводом пријема у професионалну војну службу у својству подофицира и произвођења у чин водника полазника 26. класе Основног курса за подофицире промовисан 151 полазник у први подофицирски чин.
Церемонији су присуствовали државни секретар у Министарству одбране Миле Јелић, заменик начелника Генералштаба Војске Србије генерал-потпуковник Тиосав Јанковић, чланови Колегијума начелника Генералштаба, представници јединица Министарства одбране и Војске Србије те породице и пријатељи најмлађих подофицира, наводи се у саопштењу Министарства одбране.
Државни секретар Миле Јелић је том приликом полазницима 26. класе честитао унапређење у први подофицирски чин и истакао да су они, одлучивши да похађају Основни курс за подофицире, донели једну од најважнијих одлука у животу, а то је да прихвате одговорност и понесу терет тешког, часног и племенитог позива.
Јелић је нагласио да је данашњи дан пођеднако значајан за све полазнике, као и за целу Војску Србије, јер добија нову генерацију младих подофицира људи који су радом, залагањем и прегалаштвом доказали своју стручност, одговорност и моралну чврстину.
"Ви сте генерација младих старешина која ће ојачати наш строј. Ваше старије и искусније колеге пренеће вам знање, искуство и вредности потребне за извршавање веома сложених, захтевних и најодговорнијих задатака, које у књигама сигурно нећете моћи да прочитате", казао је Јелић.
Како је оценио, њихова дужнојст је и да кроз лични пример, професионалност и дисциплину покажу и докажу шта значи бити достојан подофицир Војске Србије.
"Обучени сте, спремни и позвани да у овој улози, са пуном одговорношћу, служите отаџбини", рекао је Јелић и пожелео водницима много успеха у војничкој служби.
После читања наредби начелника Генералштаба Војске Србије генерала Милана Мојсиловића о унапређењу у чин водника, државни секретар Јелић уручио је награде најбољима на Основном курсу, првом у рангу воднику Мирославу Мрђану подофицирски тесак позлаћени, другом у рангу воднику Стефану Тасићу подофицирски тесак посребрени и трећој у рангу воднику Софији Сремчевић подофицирски тесак стандардни.
Обраћајући се присутнима у име полазника 26. класе Основног курса за подофицире, најбољи у рангу водник Мрђан истакао је да је пут који је иза свих полазника био испуњен одрицањем, дисциплином и борбом.
Како је рекао, пут ка томе био је испуњен борбом понекад са временом, понекад са сопственим границама, али да је сваки тренутак био вредан, јер су на том путу научили да подофицир не одустаје, не тражи изговоре, већ решење, начин, и стоји усправно, без обзира на тежину.
"Наши инструктори и старешине били су уз нас на сваком кораку. Својим примером показали су нам шта значи водити људе, шта значи одговорност и шта значи част. Њихове речи и дела биће нам путоказ у годинама које долазе. Бити подофицир није само чин, то је завет. То значи бити ослонац својој јединици, бити глас разума у тешком тренутку и штит онима који тек ступају у строј", казао је Мрђан.
Додао је и да је подофицир срце Војске Србије, онај који не тражи славу, већ да сваки задатак буде извршен како треба, часно и до краја.
Основни курс за подофицире траје шест месеци, а похађају га одабрани војници који су претходно завршили Лидерски курс и који су радом и резултатима на војничким дужностима у својим јединицама заслужили прилику да постану подофицири Војске Србије.
Током шестомесечног усавршавања, полазници су се оспособљавали за командовање групом, тимом и одељењем, стекли су прва искуства у обављању основних подофицирских дужности, увидели задатке, обавезе и организацију рада у одељењу и на тај начин у потпуности припремљени дочекују изазове на новим дужностима у строју старешина Војске Србије.