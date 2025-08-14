light rain
27°C
14.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1724
usd
100.2759
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Редакција Дневника осуђује нападе на колеге новинаре

14.08.2025. 08:19 08:27
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

Током јучерашњих инцидената у Београду, Новом Саду и другим градовима у Србији, повређено је и неколико новинара различитих редакција.

У Новом Саду нападнут је главни и одговорни уредник портала 192 Никола Билић. који је ударен с леђа, након чега је више пута нападнут палицама.

Неколико удараца добио је и уредник на порталу Разглас Жарко Богосављевић који је рекао да је имао срећу да је носио шлем који му је помогао да не добије теже повреде. Према извештајима, нападнута је и новинарка ТВ Информер Бранка Лазић.

Редакција Дневника осуђује сваку врсту напада на колеге који раде свој посао.

 

 

 

напад новинари
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај