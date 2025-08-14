Редакција Дневника осуђује нападе на колеге новинаре
14.08.2025. 08:19 08:27
Током јучерашњих инцидената у Београду, Новом Саду и другим градовима у Србији, повређено је и неколико новинара различитих редакција.
У Новом Саду нападнут је главни и одговорни уредник портала 192 Никола Билић. који је ударен с леђа, након чега је више пута нападнут палицама.
Неколико удараца добио је и уредник на порталу Разглас Жарко Богосављевић који је рекао да је имао срећу да је носио шлем који му је помогао да не добије теже повреде. Према извештајима, нападнута је и новинарка ТВ Информер Бранка Лазић.
Редакција Дневника осуђује сваку врсту напада на колеге који раде свој посао.