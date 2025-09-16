clear sky
РЕКОРДНА КОНЦЕНТРАЦИЈА АМБРОЗИЈЕ У СРБИЈИ Власници земљишта морају да је уклоне или да плате

16.09.2025. 12:29 12:34
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Фото: pixabay.com

БЕОГРАД: У Србији су забележене рекордне концентрације амброзије, а министар пољопривреде Драган Гламочић подсетио је да су по основу уредбе из 2006. године сви власници земљишта дужни да сузбијају ову алергену биљку на својим парцелама.

„У пракси, имате недељу дана да уклоните амброзију. У случају да то не урадите, надлежна служба јавног зеленила у вашем граду ће извршити уклањање, а ви ћете као власник или корисник морати да то платите“, поручио је министар.

Он је истакао да министарство врши надзор и да ће све општине бити упозорене, али је додао да због недостатка инспектора то није могуће реализовати на целој територији земље. Зато је, како каже, обавеза локалних самоуправа да се систематски баве овим проблемом.

На питање о сарадњи између институција, Гламочић је нагласио да је управо она кључна: „Да те сарадње нема, овог проблема било не би.“

Министар је закључио да не треба очекивати брза решења, али да ће, уколико буде потребно, бити ревидирана казнена политика у борби против амброзије.

