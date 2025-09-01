РОБЕРТ ОТОТ ПОСЕТИО ДВЕ ШКОЛЕ ПОВОДОМ ПОЧЕТКА ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ Образовање је континуитет који се не зауставља
Нова школска 2025/2026. година почела је данас, те је тим поводом, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице Роберт Отот посетио две школе.
Био је у основној школу „Чаки Лајош у Бачкој Тополи и Гимназију за талентоване ђаке „Деже Костолањи“ у Суботици.
„Почетак нове школске године је увек посебан тренутак, а образовање је континуитет који се не зауставља. Наш секретаријат континуирано улаже у образовање, како бисмо ученицима и наставницима обезбедили боље услове за рад и учење“, истакао је секретар Отот приликом посете школама.
Током обиласка, Отот је разговарао са ученицима и наставницима, пожелео им успешан почетак нове школске године и изразио задовољство што је имао прилику да види рад, ентузијазам и креативност ученика обе школе. Он је посебно нагласио да ће у Суботици, поред Гимназије „Деже Костолањи“, ускоро бити изграђен модеран дом за ученике, што представља, како је рекао, значајан корак у подршци талентованим ђацима у Покрајини.
„Драги ученици, желим вам успешну и испуњену школску годину. Нека сваки дан буде прилика за учење, дружење и откривање нових ствари, а школа нека вам буде место где ћете се осећати подржано и сигурно“, закључио је Роберт Отот.