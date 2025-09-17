ШТА ЈЕ СЛЕДЕЋЕ?
САД И ЛЕКАРИ ПОСТАЈУ ВИШАК?! Нови АИ алат предвиђа ризик од више од 1.000 болести ПРОГНОЗИРА ЗДРАВЉЕ ПАЦИЈЕНТА ДО 10 ГОДИНА УНАПРЕД
Научници су развили нови алат заснован на вештачкој интелигенцији који може да предвиди ризик за више од 1.000 болести и прогнозира промене у здрављу неке особе до десет година унапред.
Овај генеративни АИ алат развили су стручњаци из Европске лабораторије за молекуларну биологију (ЕМБЛ), Немачког института за истраживање рака и Универзитета у Копенхагену, користећи алгоритамске концепте сличне онима који се користе у великим језичким modelima (LLM), пренео је данас Гардијан.
"Здравствени случајеви често следе предвидљиве обрасце. Наш АИ модел учи те обрасце и може да прогнозира будуће здравствене исходе", рекао је научни сарадник на Европском институту за биоинформатику ЕМБЛ (ЕМБЛ-ЕБИ) Томас Фичџералд.
Алат функционише тако што процењује вероватноћу да ли и када ће особа развити болести попут рака, дијабетеса, срчаних болести, респираторних обољења и многих других поремећаја.
Назван Делпхи-2М, алат тражи "здравствене случајеве" у историји пацијента, као што су дијагнозе болести, заједно са факторима попут гојазности, пушења, конзумирања алкохола, као и старости и пола.
Трениран и тестиран на анонимним подацима 400.000 људи и 1,9 милиона пацијената, алат предвиђа здравствене ризике слично као прогноза за 70 одсто шансе за кишу током викенда.