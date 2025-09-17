broken clouds
ШТА ЈЕ СЛЕДЕЋЕ?

САД И ЛЕКАРИ ПОСТАЈУ ВИШАК?! Нови АИ алат предвиђа ризик од више од 1.000 болести ПРОГНОЗИРА ЗДРАВЉЕ ПАЦИЈЕНТА ДО 10 ГОДИНА УНАПРЕД

17.09.2025. 19:30 19:32
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
d
Фото: Pixabay.com

Научници су развили нови алат заснован на вештачкој интелигенцији који може да предвиди ризик за више од 1.000 болести и прогнозира промене у здрављу неке особе до десет година унапред.

Овај генеративни АИ алат развили су стручњаци из Европске лабораторије за молекуларну биологију (ЕМБЛ), Немачког института за истраживање рака и Универзитета у Копенхагену, користећи алгоритамске концепте сличне онима који се користе у великим језичким modelima (LLM), пренео је данас Гардијан.

"Здравствени случајеви често следе предвидљиве обрасце. Наш АИ модел учи те обрасце и може да прогнозира будуће здравствене исходе", рекао је научни сарадник на Европском институту за биоинформатику ЕМБЛ (ЕМБЛ-ЕБИ) Томас Фичџералд.

Алат функционише тако што процењује вероватноћу да ли и када ће особа развити болести попут рака, дијабетеса, срчаних болести, респираторних обољења и многих других поремећаја.

Назван Делпхи-2М, алат тражи "здравствене случајеве" у историји пацијента, као што су дијагнозе болести, заједно са факторима попут гојазности, пушења, конзумирања алкохола, као и старости и пола.

Трениран и тестиран на анонимним подацима 400.000 људи и 1,9 милиона пацијената, алат предвиђа здравствене ризике слично као прогноза за 70 одсто шансе за кишу током викенда.

 

вештачка интелигенција лекар прогноза
