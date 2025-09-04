САНАЦИЈА КЛИЗИШТА БЛОКИРА ПУТ Очекује се ПОТПУНИ ЗАСТОЈ Ово су алтернативе за возаче
БИЈЕЛО ПОЉЕ: Важно саопштење за све возаче стигло је из Управе за саобраћај у Црној Гори јер се саобраћај на деоници од Бијелог Поља ка граничном прелазу са Србијом на Добракову бити потпуно обуставље у петак и суботу у временском интервалу од 12 до 15 сати.
- Саобраћај се обуставља због извођења радова на реконструкцији магистралног пута М-2, деоница Бијело Поље – Барски Мост, гранични прелаз Добраковом у питању је санација клизишта. Снацијом клизишта биће повећана безбедност саобраћаја на овој деоници и смањиће се ризик од саобраћајних незгода, потврђено је за РИНУ у Управи за саобраћај.
Возачима се саветује да своју вожњу прилагоде условима на путу како би се избегло формирање дугачких колона, а увек у опцији је и гранични прелаз Јабука преко Пљеваља.