СЕПТЕМБАРЦИ ПРИПУЦАЛИ У току обука најмлађе генерације војника на служењу војног рока МО: РЕГРУТИ ВИСОКО МОТИВИСАНИ И ПОСВЕЋЕНИ
У центрима Војске Србије за основну обуку у Сомбору и Лесковцу у току је реализација прве фазе индивидуалне обуке војника на служењу војног рока генерације „септембар 2025“, саопштило је данас Министарство одбране.
Програм обуке у овом делу војног рока обухвата индивидуалну припрему, развој физичке способности, усвајање основних борбених радњи и стицање знања неопходних за извршавање војничких задатака у саставу јединице.
Током првих недеља, војници се адаптирају на војнички начин живота, упознају се са правилима службе, организацијом јединица и основним процедурама. Акценат је на обуци за употребу и руковање личним наоружањем, реализацији тактичких увежбавања те развоју тимског духа и дисциплине. Реч је о важном кораку у формирању обучених и мотивисаних припадника Војске Србије, спремних да одговоре на све задатке у служби отаџбине.
Обуку реализују искусни инструктори и старешине, који прате напредак војника и пружају им подршку у свим сегментима обучавања. Ова фаза траје до средине октобра и идентична је за војнике свих специјалности. Завршава се провером оспособљености за извршавање основних индивидуалних задатака, након чега ће војници бити премештени у центре за специјалистичку обуку.
Иако су тек две недеље у војсци, војници генерације „септембар 2025“ показују високу мотивацију и посвећеност на обуци и у реализацији свих других задатака. Многи од њих су већ изразили жељу да постану професионални војници Војске Србије, за шта могу конкурисати још у току служења војног рока.