СИГУРАН ПУТ ДО ШКОЛЕ - ВОДИТЕ ДЕЦУ ПЕШКЕ ПРВИХ НЕКОЛИКО ДАНА Деца упијају и добре и лоше навике родитеља у саобраћају
БЕОГРАД: Помоћник директора Агенције за безбедност саобраћаја (АБС) Мирко Kоковић позвао је данас родитеље да прве школске дане, пут од куће до школе и назад, са децом пређу пешке и укажу им на потенцијалне опасности у саобрћају, и да им објасне којим површинама смеју да се крећу, и како и где се прелази улица.
Он је за Тањуг нагласио да су ђаци најрањивији учесници у саобраћају и да је брзина кретања возила ограничена на 30 км/х у насељу, односно 50 км/х ван насеља.
“Апелујемо на све возаче да је зона школе посебно заштићена територија у којој морамо возити са додатном опрезношћу, нарочито након годишњих одмора и краја школског распуста, односно периода године када смо сви опуштени, а саобраћај због ризика који носи са собом, то не дозвољава”, рекао је Kоковић.
Подсетио је да ''Зона школе'' означава територију где је присуство ђака, као најрањивијих учесника у саобраћају појачано и где је брзина кретања возила ограничена на 30 км/х у насељу, односно 50 км/х ван насеља.
“Поред поменутог ограничења брзине, брзину кретања морамо прилагодити условима саобраћаја и стању пута, односно кретање возила мора бити такво да у сваком тренутку услед неочекиване препреке, неопрезног излетања пешака на коловоз, наше возило можемо зауставити на време и избећи саобраћајну незгоду”, рекао је Kоковић.
Истакао је да из АБС апелују на родитеље да прве школске дане, пут од куће до школе и обратно, са децом пређу пешке и укажу им на потенцијалне опасности у саобрћају, објасне им којим површинама смеју да се крећу, како и где се прелази улица.
''Потребно је да им објасне како ради семафор за пешаке и да поред зеленог светла за пешаке, увек морају да се додатно увере да ће долазеће возило да се заустави испред пешачког прелаза пре него они ступе на исти”, рекао је Kоковић.
Он је нагласио да понашање родитеља има велики утицај на пешачку културу њихове деце.
''Деца упијају добре, али и лоше навике својих родитеља. Родитељи би требало да буду пример својој деци и да их уче безбедним навикама. Препорука је да деца носе светлију одећу са рефлектујућим елементима, јер су тако уочљивија, посебно у раним јутарњим и касним поподневним сатима када је смањена видљивост”, рекао је Kоковић.
Подсетио је да је, уколико родитељи своју децу на путу до школе превозе путничким аутомобилима, коришћење безбедносног седишта за превоз деце, односно бустер подметача са сигурним појасом обавезно.
“Kоришћење безбедносних система има велики утицај на исход саобраћајних незгода, које се дешавају и на краћим релацијама. Приликом изласка у уласка деце у возило, дете мора ступити директно на тротоар, никако на коловоз”, рекао је Kоковић.
Агенција за безбедност саобраћаја ће, како је додао, у складу са својим надлежностима наставити континуирану едукацију и најмлађих учесника у саобраћају.
''Поред бојанке 'Пажљивкова правила у саобраћају', коју добије скоро свако дете предшколског узраста и научи са родитељима кроз игру основна правила, куда се крећу пешаци и где и како прелазе улицу, Агенција ће и ове године наставити са поделом књиге 'Пажљивкова правила у саобраћају'. Kњигу добије сваки ђак првак на српском језику, а иста се по потреби штампа и на језицима националних мањина”, рекао је Kоковић.
Навео је да деца кроз представу ''Пажљивко'' додатно унапређују своје знање о саобраћају.
''Kолико знају о саобраћају имаће прилику и ове године да се увере на 'Пажљивковој смотри', такмичењу едукативног карактера које окупља и до 90.000 малишана предшколског узраста, првог и другог разреда основне школе. Такмичење се реализује у више нивоа: школски, општински, регионални и републички”, рекао је Kоковић.
Kоковић је истакао да свако од нас има улогу у очувању безбедности деце, као и да је безбедност деце је обавеза свих нас.
''Агенција за безбедност саобраћаја жели срећан и безбедан полазак у школу свим, а посебно најмлађим школарцима”, рекао је Kоковић.