СИТНО! ЗА“ ПРВУ И ЗЛАТНУ ВИОЛИНУ“ ОД ПЕТКА У ПРАЊАНИМА У живописним крајевима Србије, све се слави три дана од славе и свадбе, до саборовања, па и подно Сувобора (ФОТО)
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ: За најбоље коло или песму, наступају наши млади виолинисти, али и старији, врсни мајстори што кидају жице, срце и душу
Тек што су утихнуле трубе у Драгачеву, оглашава се звук виолине у Прањанима. Од 22. до 24. августа, подно Сувобора, Прањани ће бити домаћин Сабора виолиниста Србије, јединствене манифестације која се за само седам година постојања изборила за место раме уз раме са највећим народним саборима, попут драгачевског Сабора трубача.
- Рекао бих да је брзо прошло ових првих седам година Сабора, који је основан 2019. године. Потом су се ређали сабори, манифестација је муњевито расла и у Прањанима се сваке године половином августа окупи и више од 50.000 сабораша, односно љубитеља виолине. Ту наступају наши млади виолинисти, али и старији, врсни мајстори што кидају жице, срце и душу. То је једна светковина која ће за коју годину напунити прву деценију. Успела је да стане раме уз раме са, рецимо, драгачевским сабором трубача, рекао је за РИНУ Гвозден Николић, идејни творац и аутор Сабора виолиниста Србије.
Николић је подсетио да се у живописним крајевима Србије све слави три дана од славе и свадбе, до саборовања.
- Ове године, већ од петка 22. августа, засвираће у Прањанима виолине. Њих 28, углавном младих виолиниста, такмичиће се за „Прву” и „Златну виолину”, за најбоље одсвирано коло или песму. Биће ту и концерата, а определио сам се да доминира наша народна музика. Немамо великих „мега звезда” јер немамо новца да их платимо, али искуство ми каже да народ воли музичаре који прво долазе да свирају за своју, па онда и нашу душу, објаснио је Николић.
Виолинисткиња Кристина Вишњић истакла је да јој је велика част што ће наступити на Сабору виолиниста Србије заједно са Биљаном Павковић, и то 24. августа, пред концерт Мирослава Илића. Хармоникашица Биљана Павковић подсетила је да се на Сабору већ осећа „као домаћа”, јер је учествовала пре две године и понела предивне успомене и импресије.
- Морам да нагласим да је организација на највишем нивоу, а народ који се окупио и напунио стадион потврђује колико је Сабор успео и постао посебан за кратко време. Седам година јесте мали број, али је успех огроман, рекла је Павковић.
Прањани ће три дана живети у ритму виолине. Музика ће одзванјати из саборске арене, а гости из свих крајева земље и иностранства доћи ће да уживају у звуку краљице инструмената - виолине. Њен тон не познаје границе ни време; он дира душу, буди успомене и ствара нове. У Прањанима, свака нота постаће део историје.
РИНА