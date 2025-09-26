СКАНДАЛ У ВРАЊУ! Жена мужу просула пиће у лице, уследила жестока ломљавина код кући
Жена залила мужа ракијом у кафани, кућа одјекнула од ломљаве и псовки
У једној кафани у центру Врања догодио се неуобичајен инцидент између супружника.
Видно изнервирана жена бацила је чашу ракије у лице свом мужу, који је у том тренутку седео за столом са пријатељем.
Када се вратио кући, уследила је жестока свађа – псовке и ломљење ствари. Ко је позвао полицију није сасвим јасно, али је након увиђаја наложено да се испита да ли је у питању породично насиље.
Жени је изречена мера забране приласка и комуникације са мужем, а њему, поред исте мере, и удаљење из породичног стана.
