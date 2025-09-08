ШКОЛА У СЕДЛАРУ МЕЊА СИСТЕМ ВРЕДНОСТИ Родитељи једногласно подржали униформе ВАЖНИ СУ ЗНАЊЕ И УСПЕХ, А НЕ БРЕНДОВИ
Школа код Свилајнца увела је радикалну промену, али ону једину у коју се још уздамо да децу може усмерити ка правом систему вредности и удаљити их, колико-толико, од потрошачке културе савременог друштва.
У ОШ „Бранко Радичевић“ Седларе ученици свих разреда су од ове школске године почели да носе школске униформе.
Идеја и иницијатива за увођење униформи потекла је од ученичког парламента, а ученике су у томе подржали управа школе, родитељи и Општина Свилајнац. Најважније од свега је да су ову одлуку родитељи подржали – једногласно.
Председник општине Свилајнац Предраг Милановић обишао је данас школу у Седлару и похвалио иницијативу и њену успешну реализацију:
„Ово је прва школа која је донела одлуку о увођењу школских униформи у сарадњи са родитељима и ја мислим да је одлука права, јер овде деца више неће да се деле по томе шта носе од гардеробе него по знању и успеху. Посебно ми је драго да овде не постоји ниједан родитељ који није прихавтио ову иницијативу, тако да је одлука једногласна“, изјавио је Милановић додавши да је Општина Свилајнац помогла у набавци униформи и да ће наставити да помаже и у наредним годинама.
Униформе су зелене боје, а сваки ученик има по две мајице кратких рукава, две блузе дугих рукава и дуксерицу.