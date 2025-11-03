СЛАВИ СЕ СВЕТИ ИЛАРИОН ВЕЛИКИ Демон га прогонио, спас нашао у вери
Православни верници данас славе Светог преподобног Илариона Великог, свеца који је један део живота провео и на тлу данашње Далмације, а који је остао упамћен по својој борби са демонима.
Свети Иларион је рођен 291. године у Тавати, месту у близини Газе (Палестина). Његови родитељи нису били верници, али су ипак одлучили да га пошаљу у најбоље хришћанске школе у Александрији (Египат). Иларион је одмах после школе одлучио да се замонаши и постане ученик Светог Антонија. Након школовања вратио се у село у близини Газе како би ширио хришћанство. Према предањима, редовно се сусретао са демонима које је молитвом и крсним знамењем увек успешно гонио од себе.
Касније је био послат и да шири хришћанство на Кипру, у Грчкој, а потом и у Далмацији (данашња Хрватска). Умро је на Кипру 372. године, а сахрањен је у Исахији (Палестина).
Постоји предање да се Иларион целог живота борио са демонима у својој глави који су га плашили страшилима. Иларион је због демона падао у кому, а понекад је данима умео да буде одсутан духом, гледајући у једну тачку. Предање каже да је Иларион демоне успео да отера упорном молитвом, те да је тако доказао да никога ко искрено верује у Бога не може запосести ђаво.
Народу је био познат као учитељ и чудотворац, а уважавали су га како хришћани, тако и неверници. Иларион је, међутим, увек бежао од захвалности и похвала уз речи: Тешко мени, примих на земљи плату своју.
Због тога се никада није дуго задржавао на једном месту, већ је од села до села бежао од људи како би се осамио у својим мислима са Богом. Живео је у Мисиру, у Сицилији, Далмацији и напокон на Кипру где је и преминуо око 372. године у 80. години живота.
Верници и данас сматрају да се треба молити Светом Илариону када некога запоседну демони.