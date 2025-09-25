СЛАВИМО СВЕТОГ АВТОНОМА Свештеномученик чија МОЛИТВА И ДАНАС ИСЦЕЉУЈЕ
Свети свештеномученик Автомон живео је и ширио хришћанство у Италији све док цар Диоклецијан није започео велики прогон хришћана.
По доласку Диоклецијана Автоном је отишао у Витинију Азијску, у место звано Сореос, а према предању ту је наставио са хиршћанским учењем и саградио цркву Светог Архангела Михаила. Након неког времена Авроном је сазнао да се у близини Сореоса налази место Лимна у коме живе само незнабошци. Отишао је тамо и храбро почео да проповеда о љубави Христовој и исправности вере у једног Бога и ускоро многи повероваше у његове речи.
Док је био на путу хришћанства стекао је и много непријатеља. Забележено је да је група незнабожаца једног дана упала у цркву Светог Архангела Михаила за време службе коју је Авроном вршио и убили светитеља на олтару заједно са свим верницима који су се ту затекли.
Касније, за време цара Константина на његовом гробу подигнут је храм. Легенда каже да се на тачно два века од смрти Свети Автоном јавио у сну једном војнику наредивши му да оде и ископа његове мошти.
Војник је послушно отишао и урадио шта му је светитељ рекао, ископао је мошти које су остале нетакнуте, а у данима који су уследили многи болесни су оздравили након што су додирнули мошти Светог Автонома.
Обичај и веровање кажу да обавезно мора да се изговори молитва Светом свештеномученику Автоному, која, како се верује, доноси здравље и напредак свакој породици:
"Био си наследник Апостола престолом и заједничар духом, богонадахнуто дело си нашао у виђењу духовног узрастања: Због тога си уздизао реч истине и ради вере си до крви пострадао, свештеномучениче Автономе: Моли Христа Бога да спасе душе наше.
Обичај не ваља прекршити, јер се такође верује да ће вам тако светац помоћи.