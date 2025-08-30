КО НЕМА СУПРУГУ, ИМА ПОКОЈНИКА...
ШОКАНТНА МАСОВНА ПОЈАВА Жене у Србији све чешће остају без возачке дозволе, али да ли својом кривицом? ОВО ЈЕ РАЗЛОГ ЗАШТО СЕ ТО ДОГАЂА
Све је више жена које остају без возачке дозволе, али им се она не одузима због учињеног прекршаја у саобраћају, већ због тога што на себе преузимају одговорност за прекршај које учини друго лице.
Незванично, у пракси то најчешће раде жене које су последњи пут за волан селе када су полагале возачки испит. Томе најчешће прибегавају супруге чије мужеве "услика" камера.
Припадници саобраћајне полиције знају за ову појаву, а знају и адвокати кроз чије руке прође тек понеки овакав случај.
Жене на себе преузимају одговорност за овај, иначе недозвољен поступак, јер су принуђене.
- Супруга је на једном магистралном путу "усликала" камера да је претицао дуплу пуну и притом возио 60 километара на сат преко дозвољене брзине. Стигло му је да плати казну и наравно одузимање дозволе. Међутим у изјашњењу је уз моју сагласност навео да сам ја возила, те је тако возачка дозвола мени одузета, а он је платио новчану казну. Ја не радим и егзистенција наше породице зависи од његовог посла за који му је неопходна возачка дозвола - прича Чачанка која је инсистирала на анонимности.
Са овом појавом су упознати и чачански адвокати, међутим тврде да тек по који случај доспе на суд, што захтева њихово ангажовање.
- Та појава је постала масовна и ми се са тим срећемо готово свакодневно. Међутим највећи број таквих предмета и не стигне на суд, већ се учинилац дела изјасни и плати казну, док се супрузи или неком лицу коме возачка дозвола није нужна, изрекне мера забране управљања возилом. Сви су свесни да је давање лажног исказа недозвољено, међутим, систему је важно да је казна плаћена и поступак затворен.
- Веродостојност дате изјаве ко је у тренутку учињеног прекршаја био за воланом, нико не проверава - рекла је Катарина Ђуракић, адвокат из Чачка.
Давање лажног исказа за учињен прекршај у саобраћају, кажу адвокати, могуће је једино у случајевима када прекршај забележе камере. Адвокатска пракса каже да то најчешће раде супруге како би заштитиле мужеве, међутим возачи су до те мере разрадили превару система да се у пракси срећу невероватни случајеви.
- Ко нема жену има покојника, тачније починиоци прекршаја често прибегавају да у изјашњењу наведу особу, обично ближег сродника који више није међу живима, али јесте био у време настанка прекршаја. Највећи проблем је што нико не проверава веродостојност дате изјаве, већ чим се казна плати и дозвола одузме, случај се затвара - рекла је адвокатица Ирена Илић која додаје да у адвокатској пракси није забележен случај да је неки мушкарац на себе преузео прекршајну одговорност своје супруге.
Званичих података о томе колико је жена остало без возачке дозволе због учињеног прекршаја свог супруга, нема, али и саобраћајни полицајци у Чачку знају да ова појава постоји.
- Обично то раде жене које не возе, али имају возачку дозволу. Тако имамо даме које никад нису селе за волан али имају казнене поене. Некада то раде и за децу, међутим, као родитељ могу да им поручим да им тиме не помажу, већ напротив, штета може бити кобна - рекао нам је један чачански полицајац додајући да пракса показује да жене ређе од мушкараца крше Закон о безбедности у саобраћају, те да су ретке прилике када су неку даму зауставе због насилничке вожње или сличног прекршаја.
