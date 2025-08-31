broken clouds
Нови Сад
СПЦ СЛАВИ СВЕТЕ МУЧЕНИКЕ ФЛОРА И ЛАВРА Ове речи треба изговорити за спокој

31.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Kurir.rs
svetac praznik crkva
Фото: Pixabay.com

Српска православна црква слави Свете мученике Флора и Лавра – браћу по телу, духу и по занимању.

Обојица су били ревносни хришћани, а по занату каменоресци. Живели су у Илирији. 

Један кнез незнабожачки запослио их је на зидању храма. Догодило се при њиховом раду, да један одломак камена одскочи и удари у око сина жречевог, који је радознало посматрао рад неимара. Видећи свог сина слепог и крвавог, жрец стаде викати на Флора и Лавра, па је хтео да их туче. 

Тада му света браћа рекоше, ако буде веровао у Бога, у кога они верују, син ће његов оздравити. Жрец обећа. Флор и Лавр са сузама помолише се Богу Господу, живоме и јединоме, и крсним знаком знаменоваше детиње избијено око. И дете оздрави одмах, и око му постаде цело као што је и било. Тада се крсти жрец Мемертин и син његов, и ускоро после тога обојица су пострадала за Христа у огњу. 

А Флор и Лавр када су довршили храм, ставише крст на њега, позваше све хришћане и осветише га именом Господа Исуса и свеноћним пјенијем. Сазнавши за ово Илиријски намесник, спали у огњу многе од тих хришћана, а Флора и Лавра живе баци у бунар, и бунар засу земљом. 

Касније су њихове мошти пренете у Цариград. 

Пострадали су за Христа и Христом су се прославила ова дивна браћа у 2. столећу. 

За овај данашњи празник чита се овај тропар: 

Похвалимо верни по достојанству, красну и богомудру пресветлу двојицу, Флора Свештеномученик Емилијан преблаженог и Лавра свеславног, који вечну Свету Тројицу усрдно свима јасно проповедасте. Зато пострадасте до крви и венцима пресветлим се увенчасте: Молите се Христу Богу да спасе душе наше.

(Kurir.rs)

 

светац спц
