СПЦ И ВЕРНИЦИ СЛАВЕ СВЕТОГ АНДРЕЈА СТРАТИЛАТА Заштитник породице и дома
Православна црква данас, 1. септембра, обележава успомену на Светог мученика Андреја Стратилата, римског официра из Сирије, који је живот положио за веру у Христа и тако постао пример непоколебљиве храбрости и оданости Богу.
Војсковођа и хришћанин у тајности
Андреј је рођен у Сирији, а служио је у римској војсци у време цара Максимијана. Када су Персијанци запретили Царству, поверена му је војска да се супротстави непријатељу. Тада је, као потајни хришћанин, охрабрио војнике да призову у помоћ јединог истинитог Бога – Христа. Његове речи одушевиле су војску, која је у том духу кренула у битку и извојевала величанствену победу. Због успеха, Андреј је добио чин војводе – стратилата.
Вера јача од мучења
Иако је уживао углед међу народом и војском, завист га је довела пред суд. Андреј је отворено признао да је хришћанин и није се одрекао вере ни пред мучењима. Затворен је и мучен, а цар је из Рима наредио да га пусте, али и да се прати свака прилика да буде погубљен.
Молитва и одлазак у цркву
Предање каже да на његов дан треба отићи до цркве и помолити се овом светитељу за здравље дјеце и осталих чланова породице.
Крштење и мучеништво
Сазнавши за цареву намеру, Андреј се са 2593 своја верна војника упутио у Тарс Киликијски, где су се сви крстили од епископа Петра. У потрази за слободом повукли су се у планине Јерменије, али их је римска војска сустигла док су били у молитви. Нико од њих није пружио отпор – сви су желели мученичку смрт за Христа.
Чудо на месту страдања
На месту где је проливена њихова крв, избила је лековита вода која је, како предање каже, исцељивала од болести. Епископ Петар је са својим људима потајно сахранио тела мученика у планини Таврос.
Порука празника
Живот и страдање Светог Андреја Стратилата подсећају да права снага није у оружју, већ у вери и храбрости да је исповедимо, па и онда када то значи губитак свега. Његово име остаје урезано као сведочанство о војницима Христовим, који су победили смрћу да би задобили вечни живот.