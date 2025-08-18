clear sky
СПЦ И ВЕРНИЦИ СЛАВЕ СВЕТОГ ЕВСИГНИЈА Мученик који је вером победио цара ОВО ЈЕ МОЛИТВА КОЈУ ДАНАС ТРЕБА ИЗГОВОРИТИ

18.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
а
Фото: Pixabay.com

Српска православна црква и њени верници у понедељак славе празник Светог свештеномученика Евсигнија.

Свети свештеномученик Евсигније би војник при цару Максимијану, при цару Константину Великом и при његовим синовима. Присуствовао је мучењу Св. муч. Василиска, видео је мноштво ангела и самог Господа Исуса, како од анђела прима душу овог светог мученика.

Војевао је и при цару Константину и видео крст, који се јавио Константину. 

Прослуживши у војсци пуних 60 година он се у време синова Константинових повуче из војне службе и настани у Антиохији, своме родном граду.

Ту је провео богоугодни живот у посту, молитви и добрим делима. У време Јулијана Одступника два завађена човека на улици узеше га за судију. Он досуди правду правоме, због чега се криви наљути, оде цару и оптужи Евсигнија као хришћанина. 

Цар позва Евсигнија на суд, но он изобличи цара страшно за одступништво од вере и укори га светлим примером великог Константина. Огорчени Јулијан нареди те му одсеку главу. 

Тако је Свети свештеномученик Евсигније пострадао. 

На овај празник ваљало би да се помолимо овим речима: 

"Мученик Твој Господе, Евсигније, у страдању своме је примио непропадљиви венац, од Тебе Бога нашега, јер имајући помоћ Твоју мучитеље победи, а разори и немоћну дрскост демона: Његовим молитвама спаси душе наше". 

(Telegraf.rs)

светац Српска православна црква
Вести Друштво
