СПЦ И ВЕРНИЦИ СЛАВЕ СВЕТОГ ЕВСИГНИЈА Мученик који је вером победио цара ОВО ЈЕ МОЛИТВА КОЈУ ДАНАС ТРЕБА ИЗГОВОРИТИ
Српска православна црква и њени верници у понедељак славе празник Светог свештеномученика Евсигнија.
Свети свештеномученик Евсигније би војник при цару Максимијану, при цару Константину Великом и при његовим синовима. Присуствовао је мучењу Св. муч. Василиска, видео је мноштво ангела и самог Господа Исуса, како од анђела прима душу овог светог мученика.
Војевао је и при цару Константину и видео крст, који се јавио Константину.
Прослуживши у војсци пуних 60 година он се у време синова Константинових повуче из војне службе и настани у Антиохији, своме родном граду.
Ту је провео богоугодни живот у посту, молитви и добрим делима. У време Јулијана Одступника два завађена човека на улици узеше га за судију. Он досуди правду правоме, због чега се криви наљути, оде цару и оптужи Евсигнија као хришћанина.
Цар позва Евсигнија на суд, но он изобличи цара страшно за одступништво од вере и укори га светлим примером великог Константина. Огорчени Јулијан нареди те му одсеку главу.
Тако је Свети свештеномученик Евсигније пострадао.
На овај празник ваљало би да се помолимо овим речима:
"Мученик Твој Господе, Евсигније, у страдању своме је примио непропадљиви венац, од Тебе Бога нашега, јер имајући помоћ Твоју мучитеље победи, а разори и немоћну дрскост демона: Његовим молитвама спаси душе наше".