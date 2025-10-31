СПЕЛЕОЛОШКА АТРАКЦИЈА У КОЈОЈ „ЖИВЕ” ЗМАЈЕВИ И СЕДАМ ПАТУЉАКА ЗАТВАРА ВРАТА Потпећка пећина наставља туристичку сезону 1. априла 2026.
Спелеолошка атракција у близини Ужица, Потпећка пећина, последњег дана октобра затвара своје врата за посетиоце.
Туристичка сезона на овом локалитету је завршена и наставља се 1. априла следеће године.
– Пећина ће бити отворена за туристичке посете још у петак, у периоду од 12 до 16 часова. Посете ће се организовати на пун сат, уз последњи термин од 15 часова – кажу за РИНУ надлежној туристичкој организацији.
Потпећку пећину је почетком 20. века истраживао Јован Цвијић. Процењује се да је дуга око 10 километара, а за посету је доступно првих 550 метара.
Подељена је на четири дела – дворану под куполом, дворану змајева, Цвијићеву и дворану Снежана и седам патуљака.
Спелеолози су овде били јако инспирисани у давању имена за пећинске украсе, тако да само у Потпећкој пећини можемо видети – палму у саксији, чика Љубу и његове мачке, бебу која пузи, чељусти крокодила, камене змајеве, сове.