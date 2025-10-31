ПЕНТАГОН ДАО ЗЕЛЕНО СВЕТЛО Ракете "томахавк" могу бити испоручене Украјини КОНАЧНА ОДЛУКА НА ТРАМПУ
Пентагон је дао Белој кући зелено светло да Украјини обезбеди ракете дугог домета "томахавк" након што је процењено да то неће негативно утицати на америчке залихе, али је коначна политичка одлука на председнику САД Доналду Трампу, преноси CNN, позивајући се на три америчка и европска званичника упозната са тим питањем.
Трамп је раније овог месеца, током радног ручка са украјинским председником Володимиром Зеленским у Белој кући, рекао да радије не би испоручио ракете Украјини јер "не желимо да поклањамо ствари које су нам потребне да заштитимо нашу земљу".
Здружени штаб је обавестио Белу кућу о својој процени раније овог месеца, непосредно пре него што се Трамп састао са Зеленским, који је инсистирао да ракете ефикасније циљају нафтна и енергетска постројења дубоко у Русији. Томахавци имају домет од око 1.600 километара.
Процена је охрабрила европске савезнике САД, који верују да САД сада имају мање изговора да не испоруче ракете, рекла су два европска званичника.
Трамп је такође рекао само неколико дана пре састанка са Зеленским да САД имају "много томахавка" које би потенцијално могле да дају Украјини.
Амерички и европски званичници су стога били изненађени када је Трамп драматично променио свој став неколико дана касније, рекавши током уводног говора на радном ручку у Белој кући са Зеленским да "томахавци" требају Сједињеним Америчким Државама.
Затим је Зеленском иза затворених врата рекао да их САД неће обезбедити "барем не још".
Трампова одлука донета је дан након што је телефоном разговарао са руским председником Владимиром Путином, који је Трампу рекао да "томахавци" могу да погоде веће руске градове попут Москве и Санкт Петербурга, што не би имало значајан утицај на бојно поље, али би наштетило односима САД и Русије, наводи амерички тв канал.
Трамп: САД ће наставити нуклеарне пробе
Амерички председник Доналд Трамп изјавио је данас да ће Сједињене Америчке Државе наставити нуклеарне пробе, не искључујући могућност подземних проба.
Трамп није директно одговорио на питања новинара у председничком авиону на лету ка Флориди да ли ће то укључивати традиционалне подземне нуклеарне пробе које су биле уобичајене током Хладног рата.
"Ускоро ћете сазнати, али ћемо обавити неке пробе", навео је Трамп.
Трамп је рекао у четвртак да је наредио америчкој војсци да одмах поново покрене процес тестирања нуклеарног оружја након паузе од 33 године.
Трамп је то објавио на својој друштвеној мрежи Truth Социал док је био у хеликоптеру пред састанак са кинеским председником Си Ђинпингом у Бусану у
Јужној Кореји са којим је разговарао о трговини између САД и Кине.
Ниједна нуклеарна сила, осим Северне Кореје 2017. године, није спровела експлозивна нуклеарна тестирања више од 25 година.
Трамп није у потпуности склонио ракете са дневног реда, рекли су извори за CNN, а администрација је израдила планове да их брзо испоручи Украјини уколико Трамп изда наређење.
Трамп је такође последњих недеља постао толико фрустриран Путиновом невољношћу да озбиљно размотри мировне преговоре да је прошле недеље одобрио нове америчке санкције руским нафтним компанијама и отказао, за сада, планирани састанак са Путином у Будимпешти како би разговарали о Украјини, наводе извори.
Иако Пентагон није забринут због залиха, амерички војни званичници и даље боре са тим како би Украјина тренирала и распоређивала ракете, рекли су званичници.
Још увек постоји неколико оперативних питања која би требало решити да би Украјина могла ефикасно да користи ракете, додали су извори.
Једно отворено питање је како би Украјина испалила ракете ако би их САД обезбедиле. Томахавци се најчешће лансирају са површинских бродова или подморница, али је украјинска морнарица озбиљно исцрпљена, тако да би ракете вероватно морале бити лансиране са копна.
Марински корпус и војска су развили копнене лансирне системе који би могли бити обезбеђени Украјини.
Али чак и ако САД не би желеле да обезбеде лансирне системе, европски званичници верују да би Украјина могла да пронађе заобилазно решење.
Један званичник је истакао да су украјински инжењери успели да развију заобилазно решење за коришћење ракета "Сторм Шедоу" које је обезбедила Велика Британија, а које су првобитно биле дизајниране за употребу од стране модерних НАТО авиона и морале су бити интегрисане у застарелу украјинску флоту борбених авиона из совјетског доба.